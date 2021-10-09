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Мирон Маркевич: Очень многое будет зависеть от того, кто будет стремиться прыгнуть выше головы
Но все же ставит на "сине-желтых"
Фото - UA-Футбол
Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины поделился ожиданиями от матча "сине-желтых" против Финляндии:
"Я не могу утверждать, что отсутствие ключевых полузащитников - Александра Зинченко и Руслана Малиновского будет иметь катастрофические последствия для сборной Украины в поединке с финнами. Согласен, это серьезные потери, но у нас хватает квалифицированных исполнителей в средней зоне: Николай Шапаренко, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и их будет кому заменить. Я все же, остановил бы свой выбор на тактической схеме: 1-4-1-4-1.
При всем уважении к сборной Финляндии, которая с каждым матчем прибавляет, на мой взгляд, уровень подготовки наших ребят, все же, немножко выше. Вот почему, в первую очередь, очень много будет зависеть от того, кто будет лучше мотивирован, кто будет стремиться прыгнуть выше головы. Я очень надеюсь, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков хороший психолог и найдет нужные слова, чтобы достучаться до подопечных.
Что касается результата матча в Хельсинки, то, уверен, что наши ребята, как минимум не проиграют, хотя очень хочется, чтобы они возвратились домой с победой", - сказал Маркевич.
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