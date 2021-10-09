  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Мирон Маркевич: Очень многое будет зависеть от того, кто будет стремиться прыгнуть выше головы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирон Маркевич: Очень многое будет зависеть от того, кто будет стремиться прыгнуть выше головы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но все же ставит на "сине-желтых"

Мирон Маркевич: Очень многое будет зависеть от того, кто будет стремиться прыгнуть выше головы

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины поделился ожиданиями от матча "сине-желтых" против Финляндии:

"Я не могу утверждать, что отсутствие ключевых полузащитников - Александра Зинченко и Руслана Малиновского будет иметь катастрофические последствия для сборной Украины в поединке с финнами. Согласен, это серьезные потери, но у нас хватает квалифицированных исполнителей в средней зоне: Николай Шапаренко, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и их будет кому заменить. Я все же, остановил бы свой выбор на тактической схеме: 1-4-1-4-1.

При всем уважении к сборной Финляндии, которая с каждым матчем прибавляет, на мой взгляд, уровень подготовки наших ребят, все же, немножко выше. Вот почему, в первую очередь, очень много будет зависеть от того, кто будет лучше мотивирован, кто будет стремиться прыгнуть выше головы. Я очень надеюсь, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков хороший психолог и найдет нужные слова, чтобы достучаться до подопечных.

Что касается результата матча в Хельсинки, то, уверен, что наши ребята, как минимум не проиграют, хотя очень хочется, чтобы они возвратились домой с победой", - сказал Маркевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Украина Финляндия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...