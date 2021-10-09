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Бущан: Нас ничего не пугает
Бесстрашная команда
фото - Олександр Приходько
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча против Финляндии:
"Понимаем, что у нас есть три финала. В каждом матче на кону золото. Готовимся только с мыслью о победе. У кого будет меньше ошибок - тот и победит.
Нас ничего не пугает. Думаем только о нашей игре, команде. Сейчас многие команды играют в такой футбол, поэтому мы привыкли к этому", - сказал Бущан.
Напомним, что матч запланирован на сегодня, 9 октября. Футболисты выйдут на поединок на "Олимпийском" в Хельсинки в 19:00.
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