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Национальная сборная Украины

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Бущан: Нас ничего не пугает

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Бесстрашная команда

Бущан: Нас ничего не пугает

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча против Финляндии:

"Понимаем, что у нас есть три финала. В каждом матче на кону золото. Готовимся только с мыслью о победе. У кого будет меньше ошибок - тот и победит.

Нас ничего не пугает. Думаем только о нашей игре, команде. Сейчас многие команды играют в такой футбол, поэтому мы привыкли к этому", - сказал Бущан.

Напомним, что матч запланирован на сегодня, 9 октября. Футболисты выйдут на поединок на "Олимпийском" в Хельсинки в 19:00.

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В статье: Украина Финляндия Георгий Бущан
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
09.10.2021 в 16:26
Ты эта … тише давай … Вчера вон Мудрика тоже ничего не пугало … (
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