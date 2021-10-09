Бущан: Нас ничего не пугает

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча против Финляндии:

"Понимаем, что у нас есть три финала. В каждом матче на кону золото. Готовимся только с мыслью о победе. У кого будет меньше ошибок - тот и победит.

Нас ничего не пугает. Думаем только о нашей игре, команде. Сейчас многие команды играют в такой футбол, поэтому мы привыкли к этому", - сказал Бущан.