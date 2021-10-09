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Ващук - о конфликте Петракова с Малиновским: У Лобановского это не вышло бы за рамки базы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-футболист не понимает ситуации, которая сложилась

Ващук - о конфликте Петракова с Малиновским: У Лобановского это не вышло бы за рамки базы

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук дал комментарий о конфликте Александра Петракова и Руслана Малиновского.

"Если бы Лобановский такое сказал, а игрок ответил так – были такие моменты, прецеденты, но не выходило даже за рамки базы.

В Европе не любят скандальных людей, футболистов, тренеров. В этом плане нам нужно многому учиться. Надо быть более сдержанным", – сказал Ващук.

Напомним, Александр Петраков не вызвал Руслана Малиновского на октябрьские матчи сборной Украины.

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В статье: Национальная сборная Украины Владислав Ващук Александр Петраков
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (13)
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Соколов (Никополь)
09.10.2021 в 17:15
Ты Гусеву долг вернул ? Если бы ты серьезным людям такую туфту выпорол тебя бы вмиг на счетчих поставили.....
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0
-1
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Pacifist (Chiang Mai)
09.10.2021 в 17:12
Странно, когда человек, в свое время продавший всех, причем некоторых даже два раза, теперь начинает с позиций высокой нравственности рассказывать о том, как должен был поступить Петраков. Да при Лобановском игрок, возомнивший себя примадонной, вылетел бы с базы в три секунды и никто это не комментировал бы, а тут Петраков, который эмоционально хотел всем все честно объяснить, нарвался на миллион экспертов, поливающих его дерьмом. Да идите вы все в жеппу, тренер отвечает за результат и имеет право поступать так, как считает нужным.
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+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
09.10.2021 в 16:34
Теперь что, каждая шваль будет нас радовать своим мнением насчёт ситуации Петракова и Малиновского? За*бали уже. Есть как есть. Дайте доиграть эти два матча а потом будем судить..
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+3
-2
Spivakj (Кривой Рог)
09.10.2021 в 16:38
Полудурок ты, ты хоть знаешь кто такой Ващук) ? Быдло и шваль устроило срач в сборной.
Ответить
+2
-1
Cerega15 (Kherson)
09.10.2021 в 16:46
Я знаю, это футболист.
0
0
Tenma7 (Чернигов)
09.10.2021 в 16:47
Какой срач то? У тренера с игроком какието непонятки, кто виноват толком не ясно. Такое бывает. Тренер отвечает за результат, а не игрок, соответственно как он считает нужным так и поступает.
+1
0
Соколов (Никополь)
09.10.2021 в 17:16
Я знаю, он Гусева на бабки развел
0
0
emart57 (Киев)
09.10.2021 в 16:34
И ты, брют!
Ответить
0
0
Daddygo (Харьков)
09.10.2021 в 16:27
А это не Лобановский загнал Леоненко ? Могу конечно ошибаться
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
09.10.2021 в 16:19
Тогда бы Петраков не смог объяснить игнор и вызвал бы.
Ответить
+2
0
fanat_football (Херсон)
09.10.2021 в 16:07
Петраков ничего не выносил. Эксперты типа Ващука разнесли недоразумения с Малиновским по свету, а теперь винят тренера.
Ответить
+5
-3
Spivakj (Кривой Рог)
09.10.2021 в 16:34
Ты нормальный? А кто на пресухах и тв каналах сопли жевал ? Тупее тренера физрука как пидраков наш футбол не видел!
Ответить
+3
0
Tenma7 (Чернигов)
09.10.2021 в 16:44
А ты нормальный? Ты ж в соседней теме говорил, что гомнять Петракова будешь после игр. А ср&шь в кпждой теме
+1
0


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