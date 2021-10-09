Ващук - о конфликте Петракова с Малиновским: У Лобановского это не вышло бы за рамки базы

Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук дал комментарий о конфликте Александра Петракова и Руслана Малиновского.

"Если бы Лобановский такое сказал, а игрок ответил так – были такие моменты, прецеденты, но не выходило даже за рамки базы.

В Европе не любят скандальных людей, футболистов, тренеров. В этом плане нам нужно многому учиться. Надо быть более сдержанным", – сказал Ващук.