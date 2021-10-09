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Ващук - о конфликте Петракова с Малиновским: У Лобановского это не вышло бы за рамки базы
Экс-футболист не понимает ситуации, которая сложилась
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук дал комментарий о конфликте Александра Петракова и Руслана Малиновского.
"Если бы Лобановский такое сказал, а игрок ответил так – были такие моменты, прецеденты, но не выходило даже за рамки базы.
В Европе не любят скандальных людей, футболистов, тренеров. В этом плане нам нужно многому учиться. Надо быть более сдержанным", – сказал Ващук.
Напомним, Александр Петраков не вызвал Руслана Малиновского на октябрьские матчи сборной Украины.
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