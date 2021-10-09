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Кривцов: Петраков – очень хороший человек. С ним работать комфортно

Национальная сборная Украины
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Игрок доволен атмосферой в команде

Кривцов: Петраков – очень хороший человек. С ним работать комфортно

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

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Защитник сборной Украины Сергей Кривцов дал комментарий о работе с Александром Петраковым.

- Как работается с Александром Петраковым?

– Отлично. Я ведь его знаю еще по юношеским сборным. Петраков – очень хороший человек, у него квалифицированный тренерский штаб. Никаких претензий или нареканий ко мне нет. С Васильичем работать комфортно.

- Когда в начале августа стало известно об отставке Андрея Шевченко и его штаба, как отреагировали?

– Для меня это стало сюрпризом, так как никаких предпосылок для этого не было. Мы лишь знали о том, что ведутся переговоры. Президент УАФ или Андрей Шевченко в чем-то не сошлись. Однако жизнь на этом не заканчивается, мы должны работать и дальше, – сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Национальная сборная Украины Александр Петраков
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