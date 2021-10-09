Александр Фоззи Сидоренко: Можно понять и Малиновского, и Петракова. Непонятно только, зачем это нам

Музыкант, вокалист группы "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), телеведущий, писатель, Александр Сидоренко, известный как Фоззи, накануне матча сборной Украины с финнами ответил на вопросы сайта UA-ФУТБОЛ

Александр Сидоренко (Фоззи) имеет образование журналиста-телевизионщика Киевского международного университета. С 1989 года является автором текстов и участником группы ТНМК. Издал семь романов, работал на каналах "Privat-TV" в музыкальной программе "RAP-обойма" и "Новый канал" в утреннем шоу "Подъём", а также вёл на канале "ICTV" вместе с Игорем Пелыхом шоу "Галопом по Европам-2". Также с 2010 года вёл передачу "Третий тайм" на телеканале "ICTV", с 2013 по 2014-й год был телеведущим приключенческого проекта "Великі перегони" на канале "1+1". Ну и, конечно, Александр известен как страстный футбольный болельщик.

Мы попросили Фоззи поделиться своими мыслями о чемпионате Украины и ожиданиями от октябрьских матчей национальной сборной в отборочном цикле ЧМ-2022 с Финляндией и со сборной Боснии и Герцеговины.

- Давайте, сначала поговорим о национальном чемпионате Украины. Насколько он интересен, как оцените уровень команд-участниц?

– Итак, чемпионат Украины… После начала военных действий и соответствующего кризиса в экономике и политике – всё это, естественно, отразилось на чемпионате. Пошёл естественный отток денег, отток кадров и соответственно уровень чемпионата упал. Я не знаю точных цифр, но ведь можно сравнить капитализацию игроков по сайту Трансфермаркет до войны и после. Есть ощутимый упадок в этом плане. Несколько сильных знаковых клубов пропали, ушли с авансцены. Мы будем в большом долгу перед судьбой, если чемпионат наш устоит и рано или поздно восстановит свои былые кондиции. О развитии пока говорить не приходиться. Но это тоже путь и не самый плохой. Можем вспомнить сборную Хорватии. В национальном чемпионате этой страны появляется талантливая молодёжь, которая переходит в другие сильные европейские чемпионаты. Таким образом, усиливается национальная сборная Хорватии. Если у нас произойдёт такая "балканизация", то нашим болельщикам станет намного интереснее смотреть зарубежные чемпионаты. И самое важное, что от этого усилиться сборная Украины. А сборная это самое главное, я считаю, для нас.

- За какую команду болеете в чемпионате Украины?

– Меня в детстве, как посадил дедушка возле телевизора, так я с ним и стал болеть за две команды – харьковский "Металлист" и киевское "Динамо". Дедушки уже давно нет на этом свете, но я как болел за две команды, так и продолжаю болеть. Это такой харьковский прикол – болеть за две команды. Я ещё и за донецкий "Шахтёр" в еврокубках болею. Давно начал болеть за донецкую команду в еврокубках. Ещё, когда там играл Грачёв, и сейчас болею, когда команду тренирует Де Дзерби. Я знаю многих, которые говорят, что так невозможно. Но у меня вот всё органично получается. Может, у кого ещё так получится, раз у меня выходит. Помню, давно как-то, в еврокубках играли все три команды, за которые болею, так вот я смотрел матчи "Шахтёра" против ЦСКА, сосредоточил внимание именно на игре горняков, а матчи киевской и харьковской команды не смотрел.

- Вы родом из Харькова. Сейчас там в разных лигах, правда, играют два клуба – "Металлист" и "Металлист 1925". Какому из них больше симпатизируете?

– Сейчас, естественно, большее внимание приковано к команде, которая играет в Первой лиге. Там персонажи именно те, кого ассоциируют с прошлыми большими успехами "Металлиста". Плюс там у меня много друзей. И я, естественно, желаю больших успехов "Металлисту" "original" и верю в большое будущее этой команды. Что касается "Металлиста 1925", то этот проект был интересен, когда пропал с радаров футбольный клуб "Металлист". Не знаю, как будет дальше? У нас не Лондон и вторые команды в больших городах, почему-то не приживаются. Так было всегда в Киеве и в Харькове. Это специфика, наверное, украинского футбола, какой-то "one team be life".

- В еврокубках в последние годы у украинских команд нет весомых достижений. В чём причина такого слабого выступления представителей Украины в Европе?

Причина, как я говорил, в слабости чемпионата. Конечно, на одну игру собраться и выиграть у сильного соперника можно. Это раз в полгода можно. Необходим сильный, конкурентный чемпионат. Ну, невозможно, грубо говоря, всю жизнь петь под фонограмму, а потом выйти и долбануть живьем с симфоническим оркестром. Да, ещё так, чтобы "ласты" у всех заворачивались. В еврокубках на арену должны выходить хорошо натренированные во внутреннем чемпионате команды. В проигранных, да и в ничейных матчах еврокубковых матчах, как говорится, "скиллы" прокачиваются. Так должно быть не только в еврокубках, но и в чемпионате. Да, был такой "case" при Лобановском. Чемпионат был слабенький, а в Европе "Динамо" всех рвало. Но с той поры много времени прошло. Думаю, это сложно повторить.

- Каковы перспективы в этом еврокубковом сезоне у представителей Украины?

– Считаю, что с той жеребьёвкой, что сейчас выпала для украинских команд, особых перспектив в этом сезоне нет.

- Поговорим теперь о нашей национальной сборной. Сколько матчей сборной посмотрели в этом году?

Старался всё смотреть. Не всегда есть время, вернее, его никогда нет. Сборную тоже лихорадит. Развивали один вектор, теперь вот другой вектор. Преемственности нет. Работали в одном направлении, теперь в другом. Болеть-то мы будем всё равно, национальная сборная – это самое главное для каждого болельщика. Увы, нет поступательного развития. Когда назначили Шевченко, я считал, что это не совсем правильно, чтобы он стартовал сразу со сборной. Время показало, что я оказался не прав. Год назад наша сборная выглядела очень интересно во всех трендах. Другое дело, что позже её все прочитали, от финнов до казахов, этот контроль ради контроля. Плюс сейчас у нас отсутствует левый вингер инвертированный. Его тупо просто нет.

- Дайте свою оценку выступления сборной Украины на Евро-2020.

– Маємо те, що маємо. Конечно, хотелось бы, чтобы выступили лучше, с той же Австрией, например. С другой стороны Австрия играет в более современный, более агрессивный футбол. Австрийцы по показателям прессинга, давления были одними из лучших на чемпионате Европы. Цельного впечатления у меня не осталось, но тот, кто отвечает за фарт, к нам по-прежнему хорошо относится. Мы все помним, как нашей сборной повезло на ЧМ-2006. Та же рука Воронина, те же пенальти со швейцарцами. Поэтому считаю, что в определённой степени нам на Евро повезло. Не могу сказать, что сборная сыграла круто, или не круто. Самый крутой момент – это гол Довбика. Врядли, я думаю, что этот год запомниться чем-то более ярким, чем гол Довбика.

- Как оцениваете 5 подряд ничейных результата в отборе ЧМ-2022. Что помешало показать более высокий результат в игре против казахов и финнов?

– Казахская и финская сборные оказались очень хорошими командами. Они готовились, а у нас игроки почему-то вышли на поле такими себе мастерами спорта. Забили быстрый гол и успокоились. Де-юре и де-факто Казахстан и Финляндия слабее сборной Украины, но мы все видели, чем всё закончилось. А закончилось тем, что мастера спорта сильно расстроились. Пусть чаще в зеркало смотрят, рано ещё почивать на лаврах.

- На что способна сборная под руководством Петракова? Каковы шансы попасть в Катар?

Шансов попасть в Катар, мне кажется, процентов 30. Сегодня решающий матч с финнами. Сборная Петракова не предсказуема. Как играла молодёжная сборная под руководством Петракова, это было понятно всем. Он её собирал под себя. А тут ситуация совсем другая. Так что предсказать выход или не выход в финальную часть ЧМ я не берусь.

- Сейчас все обсуждают не вызов Малиновского в сборную. Ваше мнение на это счёт.

– Думаю, что эти скандалы не идут на пользу сборной, на пользу атмосфере внутри сборной. Малиновский приучил нас, что это ключевой игрок в центре поля. В схеме Шевченко двое центральных полузащитника – Малиновский и Зинченко, и они играли над Степаненко, на этом и строилась игра сборной. Тут можно понять и Малиновского и Петракова. Непонятно только одно, зачем это нам? Почему один из ключевых игроков вошёл в клинч с главным тренером. У нас не такая большая скамейка запасных. Повторюсь, у нас нет нормального левого вингера в стране. Видимо, нашла коса на камень. Для того, чтобы понимать ситуацию, и принять позицию той или иной стороны надо находиться внутри сборной. В пресс-релизах, сами понимаете, нам правду никто не говорит. Такова практика освещения публично подобных акций. Все говорят о том, что играют ради болельщиков, а потом бегут и "тихо" говорят б****, прислоняя пальчик к губам. Ну, как-то так.

- Ваш прогноз на два октябрьских матча нашей сборной.

– Да, Бог, его знает. Никто, не может предположить, насколько сильно будет команда рубиться за Петракова. Может они уже, вообще, ждут следующего тренера. Это невозможно предсказать. Нервная обстановка не способствует настрою на хороший результат. Мы уже привыкли, что при Шевченко был итальянский вектор, который помогали развивать его помощники, тот же Андреа Малдера. А сейчас – нервы, нервы. Поэтому возможен как полный триумф, так и полный провал, амплитуда не ограничена.

- Расскажите, как сейчас обстоят дела в команде шоу-звезд "Маэстро"? Где и когда в ближайшее время можно будет услышать и увидеть Вас?

– Про "Маэстро" нечего сказать, сейчас, увы, не до того. Скоро выйдет в интернете наш совместный с Васильковым подкаст о футболе. Мы с ним вели передачу "Третий тайм". На первый подкаст приглашен президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк. Так что ищите нас на просторах интернета. Будем надеяться на лучшее, потому что больше ничего не остаётся.