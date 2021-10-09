Серьезный соперник для Украины. Видео, как Босния забила два гола у ворота Казахстана

Сегодня в матче квалификации к ЧМ-2022 сборная Боснии и Герцеговины выиграла Казахстан (2:0).

На 25 минуте свой гол забил нападающий Смаил Превляк. Стеванович исполнил точный навес с правого фланга, а форвард выпрыгнул и занес мяч у ворота мощным ударом головой.

На 66-й минуте нападающий удвоил счет.

Уже во вторник, 12-го октября, сборная Украины сыграет с Боснией в рамках квалификации к ЧМ-2022. Матч состоится во Львове.

Первый гол:

Второй гол: