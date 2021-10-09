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Серьезный соперник для Украины. Видео, как Босния забила два гола у ворота Казахстана

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Команда действует слаженно

Серьезный соперник для Украины. Видео, как Босния забила два гола у ворота Казахстана

фото - fff.fr

Новина українською

Сегодня в матче квалификации к ЧМ-2022 сборная Боснии и Герцеговины выиграла Казахстан (2:0).

На 25 минуте свой гол забил нападающий Смаил Превляк. Стеванович исполнил точный навес с правого фланга, а форвард выпрыгнул и занес мяч у ворота мощным ударом головой.

На 66-й минуте нападающий удвоил счет.

Уже во вторник, 12-го октября, сборная Украины сыграет с Боснией в рамках квалификации к ЧМ-2022. Матч состоится во Львове.

Первый гол:

Второй гол:

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В статье: Казахстан Национальная сборная Украины Национальная сборная Боснии и Герцеговины
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
09.10.2021 в 18:15
Пока не время думать о Боснии, сейчас другой сложный соперник.
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Spivakj (Кривой Рог)
09.10.2021 в 18:07
Фины решающий матч)! А Босния фигня раскатает физрук их с чемпионами мира не сцыте)!
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