Национальная сборная Украины
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Серьезный соперник для Украины. Видео, как Босния забила два гола у ворота Казахстана
Команда действует слаженно
фото - fff.fr
Сегодня в матче квалификации к ЧМ-2022 сборная Боснии и Герцеговины выиграла Казахстан (2:0).
На 25 минуте свой гол забил нападающий Смаил Превляк. Стеванович исполнил точный навес с правого фланга, а форвард выпрыгнул и занес мяч у ворота мощным ударом головой.
На 66-й минуте нападающий удвоил счет.
Уже во вторник, 12-го октября, сборная Украины сыграет с Боснией в рамках квалификации к ЧМ-2022. Матч состоится во Львове.
Первый гол:
Второй гол:
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
09.10.2021 в 18:15
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Spivakj (Кривой Рог)
09.10.2021 в 18:07
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