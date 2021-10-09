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Андрей Пятов стал самым возрастным игроком сборной Украины. Сегодня его 100-й матч за команду

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Уникальное достижение

Андрей Пятов стал самым возрастным игроком сборной Украины. Сегодня его 100-й матч за команду

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в матче против Финляндии вратарь и капитан сборной Украины Андрей Пятов станет самым возрастным игроком команды за всё время её существования.

Голкипер выйдет на поле в возрасте 37 лет и 103 дней. Таким образом, ему удается обогнать в рейтинге Анатолия Тимощука (37 лет и 83 дня), Александра Шовковского (37 лет и 58 дней) и Вячеслава Шевчука (37 лет и 34 дня).

Кроме этого, матч против сборной Финляднии станет 100-м для Пятова в футболке национальной команды. Ранее достичь такого показателя удавалось всего 4-м футболистам: Анатолию Тимощуку (144 матча), Андрею Шевченко (111 матчей), Андрею Ярмоленко (102 матча) и Руслану Ротаню (100 матчей).

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В статье: Андрей Пятов Анатолий Тимощук Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 19:24
Тю-ю, до пенсии ещё далеко...
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0
0
Соколов (Никополь)
09.10.2021 в 18:44
1-1 скринте
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0
0
ZNAK_VOPROSA
09.10.2021 в 19:40
Иди передерни, Петухов
Ответить
0
0
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 18:42
Ляпов на воротах - это провал
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+1
0
ZNAK_VOPROSA
09.10.2021 в 19:41
Тебя от труселей отодрал - это провал
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0
0
kalan-86 (Анкара)
09.10.2021 в 18:23
Давай Пяточкин, чтоб как стена стоял в юбилейном матче! Удачи!
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+1
-1
ZNAK_VOPROSA
09.10.2021 в 18:04
Красавчик! Желаю отличной игры, отстоять на 0.
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+1
-1


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