Андрей Пятов стал самым возрастным игроком сборной Украины. Сегодня его 100-й матч за команду

Сегодня в матче против Финляндии вратарь и капитан сборной Украины Андрей Пятов станет самым возрастным игроком команды за всё время её существования.

Голкипер выйдет на поле в возрасте 37 лет и 103 дней. Таким образом, ему удается обогнать в рейтинге Анатолия Тимощука (37 лет и 83 дня), Александра Шовковского (37 лет и 58 дней) и Вячеслава Шевчука (37 лет и 34 дня).

Кроме этого, матч против сборной Финляднии станет 100-м для Пятова в футболке национальной команды. Ранее достичь такого показателя удавалось всего 4-м футболистам: Анатолию Тимощуку (144 матча), Андрею Шевченко (111 матчей), Андрею Ярмоленко (102 матча) и Руслану Ротаню (100 матчей).