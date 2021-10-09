Степаненко: Финляндия и Украина – на данный момент команды одного уровня

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко дал комментарий перед поединком отбора к ЧМ-2022 против Финляндии.

"Финляндия и Украина – на данный момент команды одного уровня. Не думаю, что мы сильнее, так как финны очень прибавили. Я не играл в домашней игре, потому что был травмирован.

По сравнению с теми играми, когда мы встречались с Финляндией в квалификации к ЧМ 2018, команда сильно выросла. Они стали сильнее в индивидуальном мастерстве и командной тактике.

Сейчас футбол в подобных странах, которые ранее считались середняками, на подъеме. Там уделяется большое внимание детскому спорту и это дает свои плоды. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция имеют много талантливых молодых футболистов.

Нам нужно быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча, чтобы добиться позитивного результата. Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как ключевую роль могут сыграть мелочи. Нам стоит играть до конца", – сказал Степаненко.