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Степаненко: Финляндия и Украина – на данный момент команды одного уровня

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок высоко оценивает соперника

Степаненко: Финляндия и Украина – на данный момент команды одного уровня

Скриншот: УАФ

Новина українською

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко дал комментарий перед поединком отбора к ЧМ-2022 против Финляндии.

"Финляндия и Украина – на данный момент команды одного уровня. Не думаю, что мы сильнее, так как финны очень прибавили. Я не играл в домашней игре, потому что был травмирован.

По сравнению с теми играми, когда мы встречались с Финляндией в квалификации к ЧМ 2018, команда сильно выросла. Они стали сильнее в индивидуальном мастерстве и командной тактике.

Сейчас футбол в подобных странах, которые ранее считались середняками, на подъеме. Там уделяется большое внимание детскому спорту и это дает свои плоды. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция имеют много талантливых молодых футболистов.

Нам нужно быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча, чтобы добиться позитивного результата. Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как ключевую роль могут сыграть мелочи. Нам стоит играть до конца", – сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
09.10.2021 в 19:33
Так одного рівня , вже 1:1, а тільки 30 хв. йде.
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аалекс ( Крым)
09.10.2021 в 18:40
Ну радует, что хотя бы недооценки не будет.
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