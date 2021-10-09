Ярмоленко открыл счет с Финляндией уже на 4-й минуте - ВИДЕО

В матче 7-го тура группы D в рамках отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Украины играет на выезде против Финляндии.

Счет в поединке уже на 4-й минуте встречи открыл вингер нашей команды Андрей Ярмоленко - форвард лондонского "Вест Хэма" поразил ворота финнов из-за пределов штрафной площадки ударом с правой ноги. Голевую передачу отдал Роман Яремчук.

Видео гола Ярмоленко