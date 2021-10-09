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Ярмоленко открыл счет с Финляндией уже на 4-й минуте - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

После передачи Яремчука

Ярмоленко открыл счет с Финляндией уже на 4-й минуте - ВИДЕО

Скриншот трансляции "Футбол 1/2/3"

Новина українською

В матче 7-го тура группы D в рамках отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Украины играет на выезде против Финляндии.

Счет в поединке уже на 4-й минуте встречи открыл вингер нашей команды Андрей Ярмоленко - форвард лондонского "Вест Хэма" поразил ворота финнов из-за пределов штрафной площадки ударом с правой ноги. Голевую передачу отдал Роман Яремчук.

Видео гола Ярмоленко

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Финляндия
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2021 в 19:50
Мастерский голяра от настоящего капитана.
Ответить
0
0
italiano
09.10.2021 в 19:50
Ярмола тащит!!!
Ответить
0
0
italiano
09.10.2021 в 19:49
Сколько ляпов будет привозить?? Постоянно бежит куда то ,перепуганный какой-то !!
Ответить
0
0
Football fan (Odessa)
09.10.2021 в 19:40
Какой блин Пятов -это недоразумение а не воротник.Петраков ау ?Кого ты поставил?
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+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
09.10.2021 в 19:48
Не он в голе виноват, а Колян... Он потащил удар в его то возрасте как мог и спас...
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
09.10.2021 в 19:49
В голі він не винен, але валідол з корвалолом рекламує точно - перетримує м'яч, двічі завчасно вибігав з воріт, передачі майже в ноги фінам. Це жах.
0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
09.10.2021 в 19:48
В атаке бм наладили, а в защите хаос, но не только вина Пятова. А резервов усилений то нет…
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 19:50
Два рази невиправдано вибігав з воріт, правда, пощастило, а в пропущеному вини П'ятова нема.
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0
0
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 19:37
Оба гола имени Ярмолы. Где хейтеры Ярмоленко, где?Ответить
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+4
0


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