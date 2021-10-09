Национальная сборная Украины
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Ярмоленко открыл счет с Финляндией уже на 4-й минуте - ВИДЕО
После передачи Яремчука
Скриншот трансляции "Футбол 1/2/3"
В матче 7-го тура группы D в рамках отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Украины играет на выезде против Финляндии.
Счет в поединке уже на 4-й минуте встречи открыл вингер нашей команды Андрей Ярмоленко - форвард лондонского "Вест Хэма" поразил ворота финнов из-за пределов штрафной площадки ударом с правой ноги. Голевую передачу отдал Роман Яремчук.
Видео гола Ярмоленко
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Football fan (Odessa)
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Alex.696 (Немирів)
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