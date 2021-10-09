Национальная сборная Украины
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Конкурент Украины в отборе на ЧМ уверенно побеждает. Казахстан - Босния 0:2. Видео обзор матча
Победу боснийцам принес дубль Превляка
Фото: HNS
В матче квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Боснии и Герцеговины на выезде уверено обыграла национальную команду Казахстана. Дублем в составе гостей отметился форвард Смаил Превляк.
7-й тур отбора на ЧМ-2022, группа D
Голы: Превляк 25, 66
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