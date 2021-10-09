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Конкурент Украины в отборе на ЧМ уверенно побеждает. Казахстан - Босния 0:2. Видео обзор матча

Национальная сборная Украины
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Победу боснийцам принес дубль Превляка

Конкурент Украины в отборе на ЧМ уверенно побеждает. Казахстан - Босния 0:2. Видео обзор матча

Фото: HNS

Новина українською

В матче квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Боснии и Герцеговины на выезде уверено обыграла национальную команду Казахстана. Дублем в составе гостей отметился форвард Смаил Превляк.

7-й тур отбора на ЧМ-2022, группа D

Казахстан - Босния 0:2

Голы: Превляк 25, 66

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В статье: Босния и Герцеговина Казахстан
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