Яремчук выводит Украину вперед в поединке с Финляндией - ВИДЕО

В матче 7-го тура группы D в рамках отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Украины играет на выезде против Финляндии.

Подопечные Петракова открыли счет уже на 4-й минуте встречи, благодаря голу Андрея Ярмоленко. На 29-й минуте финны усилиями Пукки установили паритет, но уже спустя 5 минут форвард нашей сборной Роман Яремчук снова вывел нас вперед. Ассистировал нападающему Виктор Цыганков.

Этот забитый мяч стал для нападающего "Бенфики" 12-м в футболке сборной Украины. По этому показателю Роман догнал экс-хавбека Сергея Назаренко.

Видео гола Яремчука