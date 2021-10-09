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Национальная сборная Украины

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Яремчук выводит Украину вперед в поединке с Финляндией - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Роман догнал Назаренко по голам за главную команду страны

Яремчук выводит Украину вперед в поединке с Финляндией - ВИДЕО

Скриншот трансляции "Футбол 1/2/3"

Новина українською

В матче 7-го тура группы D в рамках отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Украины играет на выезде против Финляндии.

Подопечные Петракова открыли счет уже на 4-й минуте встречи, благодаря голу Андрея Ярмоленко. На 29-й минуте финны усилиями Пукки установили паритет, но уже спустя 5 минут форвард нашей сборной Роман Яремчук снова вывел нас вперед. Ассистировал нападающему Виктор Цыганков.

Этот забитый мяч стал для нападающего "Бенфики" 12-м в футболке сборной Украины. По этому показателю Роман догнал экс-хавбека Сергея Назаренко.

Видео гола Яремчука

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В статье: Украина Финляндия Роман Яремчук
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Комментарии (8)
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fanat_football (Херсон)
09.10.2021 в 21:30
Молодец, Роман!
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0
0
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Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 20:37
Неплохо слышно украинскую поддержку на трибунах.
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+1
-1
Болельщик39 (Харьков)
09.10.2021 в 20:32
"Поплыли" наши. Нужны замены. А то опять будет ничья.
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+1
-1
yarhold (Харьков)
09.10.2021 в 20:25
У Цыганкова надо вычесть деньги за билет. Ходит смотрит футбол.
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+1
0
vlotko (Броди)
09.10.2021 в 20:08
А що, короновірусних, обмежень на кількість глядачів немає? Щось дуже повні трибуни.
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0
-1
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Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 20:28
Кто не в Евросоюзе, тот сосёт...
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
09.10.2021 в 19:57
Гол + пас! Молодець Роман! Робить те, що має робити форвард.
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+4
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2021 в 19:52
Роман старается не отставать от Ярмолы в атаке. Держитесь, парни!
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+4
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