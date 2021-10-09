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Яремчук выводит Украину вперед в поединке с Финляндией - ВИДЕО
Роман догнал Назаренко по голам за главную команду страны
Скриншот трансляции "Футбол 1/2/3"
В матче 7-го тура группы D в рамках отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Украины играет на выезде против Финляндии.
Подопечные Петракова открыли счет уже на 4-й минуте встречи, благодаря голу Андрея Ярмоленко. На 29-й минуте финны усилиями Пукки установили паритет, но уже спустя 5 минут форвард нашей сборной Роман Яремчук снова вывел нас вперед. Ассистировал нападающему Виктор Цыганков.
Этот забитый мяч стал для нападающего "Бенфики" 12-м в футболке сборной Украины. По этому показателю Роман догнал экс-хавбека Сергея Назаренко.
Видео гола Яремчука
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