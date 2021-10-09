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Национальная сборная Украины

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Финляндия - Украина 1:2. Обиды Петракова - злость команды. Хорошо, что так

Национальная сборная Украины
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(13 голосов)

Первая победа в текущем отборе - долго пришлось ждать

Финляндия - Украина 1:2. Обиды Петракова - злость команды. Хорошо, что так

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Можно сказать – разозлились. Учитывая то, как сборная Украины начала этот матч, целесообразно будет говорить о спортивной злости украинской делегации. Но ребром стоял вопрос физической готовности: хватит ли подопечным Петракова сил в высоком темпе работать на протяжении всех девяноста минут?

Состав оказался вполне предсказуемым (полностью прогнозируемый в анонсе поединка), но не слишком много уверенности было в резервистах. Кто из запасных мог реально усилить игру этой команды? А усиливать нужно было, даже несмотря на быстрый гол. Забив уже на четвертой минуте (дальний удар Ярмоленко с правой ноги), Украина пропустила еще до перерыва. И хотя тайм все же завершили с преимуществом, счет был шатким.

Нравились быстрые переходы от обороны к атаке. Нравилось то, как легко украинцы находили свободные зоны на чужой половине поля, как выходили на ударную позицию. Степаненко никто не мешал пробить, в другом эпизоде ​​интересно разыграли до верного, и Яремчук стрелял с острого угла. Но и это еще не все: классно разыграли комбинацию правым флангом, но в итоге Ярмоленко не успел на прострел Яремчука.

Финляндия защищалась весьма слабо. Были проблемы с плотностью и организованностью. Но и впереди немногое получалось. Еще до гола Ярмоленко Пукки едва не вырвался один на один с Пятовым, а вторым темпом заблокировали удар Лода. Середина второго тайма – удар Похьянпало. Однако самый острый момент – это подача углового на 29-й минуте. Похьянпало сумел "перевисеть" в воздухе Илью Забарного и мощно пробить головой. Пятов отбил мяч в штангу, откуда круглый улетел в гущу футболистов, где были, в частности, Матвиенко и Пукки. Николай изо всех сил ударил по мячу, но не выбил его, попав в ногу финскому нападающему. Пукки не прикладывал особых усилий, но мяч оказался в сетке. Бывает.

Случайность? Финляндия вряд ли наиграла на свой гол. Но главное в этой ситуации, что на перерыв Украина все же ушла с преимуществом. Благо, после пропущенного не исчезли быстрые переходы на чужую половину поля и обширные атаки. Рейд Тымчика правым флангом закончился передачей на Цыганкова, Виктор криво пробил, что превратилось в пас на Яремчука. Роман перед ворота Градецкого очень спокойно оценил ситуацию и пробил над голкипером – 1:2.

До конца тайма проблем больше не было. Камара упал на подступах к штрафной площадке Пятова, но испанский рефери не считал это нарушением правил со стороны игрока сборной Украины. Что команда Петракова? Несколько быстрых "вылетов" на чужую половину поля еще произошло, но без общего влияния на результат.

Вторую 45-минутку Украина начала с не меньшей активностью, чем первую. Ярмоленко с Цыганковым неслись вперед, Яремчук постоянно был готов откликнуться на передачу. Собственно, Роман однажды сумел пробить по воротам, но бесхитростно для Градецкого. На другой половине поля острота возникла после выстрела Пукки, усиленного рикошетом. Хорошо, что Пятову даже не пришлось вступать в игру.

А вот, собственно, то, за что было наиболее тревожно – последние минуты. Стало заметно, что после часа игры скорости сборной Украины понизились. Исчезла плотность в защитных порядках, и все это давало волю финнам. Возникали стандарты, после одного из которых нам откровенно повезло не пропустить. Мощный удар со штрафного Пятов отбил недалеко от себя, а Тымчик не сумел помешать сыграть на добивании Араюури. Счастье, что не попал.

Похоже, именно этот эпизод стал ключевым для финнов в процессе их борьбы за очки. Возможность была упущена, а остальные моменты следует характеризовать как полу-острые. Пукки тщетно пытался обыграть половину украинской команды, а затем послал мяч над перекладиной. Лод издалека пробил точно в руки Пятову. Украина выбежала в контратаку, но усилиями Довбика не забила, раньше никто не откликнулся на прострел Корниенко. А уже в конце игры Булеца не сумел акцентировано сыграть на добивании (отмечаем также удар Шапаренко). Плохо, что не реализовали, но все эти моменты шли на пользу в контексте срыва ритма игры соперника.

Наконец, победа. Долгожданная, выстраданная, вымученная. Обиды Петракова пошли команде на пользу – она ​​была по-спортивному злой, заведенной, решительной. Эта смесь стала подрывной для финских перспектив, но очень полезной – для перспектив нашей сборной. Теперь главное сохранить такой же настрой на Боснию и Герцеговину.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D
6-й тур. 09.10.2021
Хельсинки. Олимпийский стадион
Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано (Испания)

Финляндия - Украина 1:2
Голы: Пукки 29 - Ярмоленко 4, Яремчук 34

Финляндия: Градецкий - Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала (Нисканен 72) - Алхо (Хяммаляйнен 62), Лод, Камара, Лам (Ниссиля 62), Пукки, Похьянпало (Роопе Риски 72)

Украина: Пятов - Тымчик - Матвиенко, Забарный, Кривцов - Соболь (Корниенко 46) - Шапаренко, Степаненко (Сидорчук 77) - Ярмоленко (Булеца 86), Цыганков (Зубков 77) - Яремчук (Довбик 86)

Предупреждение: Кривцов 37

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В статье: Украина Финляндия Александр Петраков
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Комментарии (169)
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Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 21:57
Петраков, хоть теперь ты не зазвездись...
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.10.2021 в 21:56
Україно, з перемогою! Семйон, Циганков "не криво пробив", а зробив тонкий пас - збираючись, справді, пробити, в останній момент побачив кращу можливість і зробив той вишуканий пас на Яремчука, який завершився точним ударом форварда.
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2021 в 21:51
Петраков кращий тренер! Краще навіть, ніж фізрук Лобановський!
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0
-5
italiano
09.10.2021 в 21:59
Та да,вывел ссср в финал Евро,три евро кубка и 1/2 ЛЧ с Динамо -каждый физрук этого добивался))))
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0
0
avatar
Drovko (Lviv)
09.10.2021 в 21:51
Матч з боснійцями у Львові вирішальний мабуть. Якщо вдасться перемогти, буде реальний шанс на 2 місце.
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+1
0
pofiq 50 (Олександрія)
09.10.2021 в 21:47
Ярмоленко красавєц..а біле )(уйло тренер вестхема тримає його на банці..
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+1
0
Gerd Muller (Житомир)
09.10.2021 в 21:45
Де подівались пташка колібрі, засранець 2000, мудитель трамваю з Бухаресту та інша нечисть?
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+2
0
italiano
09.10.2021 в 21:48
С других ников пишут дырявые выпердыши даунецких шалав!
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0
0
chino1961 (Сумская обл.)
09.10.2021 в 21:39
Довбик должен носиться....а он чет трусцой---НЕ ПОНЯЛ ?????????
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+3
0
grasshopper1 (Харьков)
09.10.2021 в 21:39
Блин ну в любой футбольной школе научат . Да даже если не научат, ну голова же есть? Ну в сторону нужно мяч выбивать, а не вперед в ситуации, когда нам гол забили.
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+3
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.10.2021 в 21:57
В Шахтарі своя школа. Яка вже є.
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0
0
Fens 2012 (Борислав)
09.10.2021 в 21:38
Если можно в защиту Пятова. За последнее время сколько на него вылито дерьма? А человек в свои годы, в Европе мало примеров, очень даже неплохо делает своё дело . От меня лично- уважуха
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+6
0
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alex 66 (Кременчук)
09.10.2021 в 21:36
Спонсор збірної Валідол. Нарешті перемога. Далі буде. Вітання вболівальникам.
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+5
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.10.2021 в 21:33
Сподобалось, що Петраков від щирого серця співав гімн України. У Шеви я цього не помічав. Щодо Лева матчу , то це Ярмоленко, на мою думку. А , загалом, усі молодці. Слава Україні.
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+8
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
09.10.2021 в 21:33
Зубков,то страшний чоловік
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+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.10.2021 в 21:33
Поздоровляємо наших з перемогою! Не дивлячись на те скільки нерві нам це коштувало! Знов є пару лідерів і ... Пам'ятаємо слова МІФ, що легко грати проти двох! Так Ярмоленко знов був серед лідерів, утім через рік, два Андрій не зможе так грати / носитися! А хто наразі виглядає так, щоб завтра тягнути збірну вперед... Яремчук, Шапаренко а далі хто виглядав набагато краще фінів? Не забуваємо, що наші "коштують" втричі дорожче, а це оцінка потенціалу гравців! Тому виграш з одного боку закономірний, але з іншого значної / чи хоч би відповідної переваги ми не побачили! Бо кінцівку гри не додавлювали, а відбивалися.
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+4
-1
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МЕS QUE UN CLUB
09.10.2021 в 21:38
а про арбітра? це ж мансано був! 6хв додав, собака. фінів з барсою сплутав чи шо?
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+3
0
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2.dc (Николаев)
09.10.2021 в 21:33
Всех с победой! Чес.гря, ожидал несколько большего, но - победа. Это сейчас самое главное, мы в игре. PS: Малиновскому привет … если вдруг захочется узнать, что значит быть со своей Страной, играть за Сборную - пусть на Ярмолу посмотрит … авось к футб.таланту и чуть мозгов прибавится …
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+16
0
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ua-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 21:34
Ответить
+5
0
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serhi2011 (Барселона)
09.10.2021 в 21:33
по-перше,аж якось сумно і дивно,що наші не привезли собі гол на останніх хвилинах),обірвалась нічийна серія)...нарешті,по-друге,я один переконаний чи є ще люди,які вважають,що столярчук - це не коментатор,а якесь непорозуміння,коли він коментує є постійне бажання вимкнути звук.всіх з перемогою!
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+7
-2
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2.dc (Николаев)
09.10.2021 в 21:35
) … не, ты не один …)
Ответить
+4
-3
avatar
serhi2011 (Барселона)
09.10.2021 в 21:49
соррі,змазав з + на - .)
0
0
Зритель (Харьков)
09.10.2021 в 21:30
Отмучились. Хорошо, что так.
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+4
-4
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2.dc (Николаев)
09.10.2021 в 21:37
Отмучились … и отмучились на "хорошо". Хорошо, что так …)
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+1
0
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ua-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 21:29
Дякую хлопцям та тренеру за перемогу! Все буде Україна!!!
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+8
0
Comment06 (Украина)
09.10.2021 в 21:28
Очередная инфарктная игра сборной на удивление закончилась победой, хотя все шло к очередной ничьей. В первом и 20мин второго тайма более десятка раз можно и нужно было забивать 3- 4 гола и закрывать игру. Моменты создавались легко, изящно, но с такой же легкостью и транжирились. А последние 25мин как бабка пошептала- появился знакомый мандраж, игра напрочь пропала, спасибо финнам- Араюри техники не хватило добить с двух метров, а всей сборной организовать гол деморализованным соперникам. Слава Богу, что победили, может, раскрепостятся! За исключением 25мин второго тайма играли хорошо- в пас, комбинационно, с прицелом на ворота, вот только реализация снова нулевая. Спасибо сборной, что осталась в борьбе, а Петракову за своевременные замены( особенно заведенного и уставшего Ярмоленко). Осталось обыграть дома и не проиграть в гостях набравшим ход боснийцам. Но для этого надо прыгнуть выше головы.
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+9
0
Technical
09.10.2021 в 21:26
Добре працювали фланги, Ярмола - на рівні.Центр поля не дуже, креативу було замало, Малиновський, Зінченко однозначно потрібні цій команді, хоча би для глибини складу. Булеца - не той рівень все - таки, що ми й побачили. Той же Буяльський, Безус теж допомогли би.Від фінів чекав більшого. Матч з Боснією дасть більш реальну картину по грі нашої оновленої Збірної.
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+2
-1
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ua-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 21:33
Втрачати м'ячі є кому і без Маліни.
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+4
-5
vlotko (Броди)
09.10.2021 в 21:23
З перемогою!!! Але ... лава в нас запасних не " ахти ", Зубков - слабина, м'яч прийняти не може, відскакує від нього як від стінки, швидкості не продемонстрував, точність пасів і логічність їх низька. А от Сидорчук увійшов у гру дуже добре, Циганков фізично слабенький. Фізично підсіла вся команда, на відновлення мало часу. Казахи безвольно зіграли з балканцями. Так, що є над чим подумати тренерам.
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+8
0
valera007 (Камянка)
09.10.2021 в 21:23
Такое впечатление, что Довбик всю ночь уголь разгружал. Вышел на последние 10 минут, и ходит пешком. В атаке да нагнетал немного. Но в защиту не возвращается, финских защитников/вратаря не прессингует. Яремчук весь матч отбегал, но до последнего в обороне помогал.
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+5
-3
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 21:26
Ну, у босняків переліт з Казахстану чималий. Так що це теж впливає на фізичний стан.
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+4
0
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usovvictor (Kharkov)
09.10.2021 в 21:45
...да, заметил..., "свежак" так себя не ведет...
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0
0
kapkan (Луганск)
09.10.2021 в 21:23
А напомните, пожалуйста, Уважаемые Фаны!! А где была игра?????
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+1
-8
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 21:25
У Фінляндії. А що?
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+9
0
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Барселиниус (землянин)
09.10.2021 в 21:30
В Финляндии. Не надо благодарить.
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+3
0
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usovvictor (Kharkov)
09.10.2021 в 21:47
..вопрос, что на поле финнов?...
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0
0
Fens 2012 (Борислав)
09.10.2021 в 21:21
Чему радоваться? На валидоле обыграли финов. На замене некем усилить. Сомнения, что хватит потенциала в спарке. И кстати -Матвиенко лучший.
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+5
-6
Бутига (Чернигов)
09.10.2021 в 21:25
Матвиенко себе гол привез, выбил в фина.
Ответить
+6
-3
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goga19812 (Ukraine)
09.10.2021 в 21:31
Гол був після кутового, який став результатом неякісних дій півзахисників у центрі поля. Так що вина Матвієнка така ж як і решти
+5
-2
хмельничанин (Хмельницкий)
09.10.2021 в 21:20
Первый тайм -молодцы, во втором подсели и играли на удержание счёта(как всегда). Хорошо, что добились нужного результата, но с такой игрой на ЧМ делать нечего.
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+5
-4
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usovvictor (Kharkov)
09.10.2021 в 21:43
..туда надо еще попасть - это "о шкуре неубитого медведя"... Победа прежде всего нужна была для морального состояния сборной, ...ну и очки конечно. Еще, что сборная сосредоточено играла и не поплыла, как ранее бывало после забитого, хотя и дурного..., - архиважно!...
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+1
0
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МЕS QUE UN CLUB
09.10.2021 в 21:19
все ж кістяк збірної виключно динамівський. Ярмола, Яремчук - динамівська школа. Сидорчук гарно укріпив півзахист, вийшовши на заміну. П'ятов вже давно не рівень збірної,але сьогодні пощастило, що все летіло в нього. Грають з вогнем ставлячи його в рамку. Слідом за Малиною треба й Зіну виганяти - збірна без нього грає краще як в захисті, так і в нападі більш швидка, бо він часто тормозить в атаці
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+7
-12
Technical
09.10.2021 в 21:29
Вигнати Малину і Зіну, і на кому тоді комбінаційну гру будуватимемо?Шапаренка одного на всі матчі не вистачить
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+3
-4
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 21:31
Буяльський.
+2
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 21:35
Зіна наче травмований.
+1
0
fanat_football (Херсон)
09.10.2021 в 21:37
Та задрали Вы со своей Малиной.
+2
-2
дЫркофан
09.10.2021 в 21:32
лижи дырявым и не захлебнись
Ответить
+2
-4
italiano
09.10.2021 в 21:42
Негодуешь дырявая шлюха?
+2
0
РОМБ (Запорожье )
09.10.2021 в 21:50
Как вы уже зае..али со своими «костяками». Не хочешь написать, что сегодня в сборной играло ЧЕТВЕРО воспитанников школы Запорожского Металлура, двое из которых являются капитанами наших всем известных грандов
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+1
0
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Drovko (Lviv)
09.10.2021 в 21:56
Яремчук школа львівських Карпат. Ярмоленко школа Десни..
Ответить
0
0
хмельничанин (Хмельницкий)
09.10.2021 в 21:18
Первый тайм-молодцы, во втором подсели, много брака. Хорошо, что есть результат, но с такой валидольной игрой на ЧМ делать нечего.
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+4
0
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 21:18
У колібрі траур)))
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+6
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
09.10.2021 в 21:18
...наконец то увидел сборную, а не "схемы", ...устали, так как держали полтора тайма на высоком прессинге, то то финны навесами занялись. Привет Малиновскому - нужен, но пусть поостынет. "Крученный кулак исподьтишка в почку" - знакомо (Ярмоленко). Эту бы сборную, да на первую игру. Организация видна - набор игроков опытных невелик жаль. Ребята молодцы - до конца играли. Спасибо за стойкость, с победой...
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+11
0
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Барселиниус (землянин)
09.10.2021 в 21:17
Пятыч - бизон матча!
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+10
-7
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МЕS QUE UN CLUB
09.10.2021 в 21:21
ахахах
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+4
-4
kapkan (Луганск)
09.10.2021 в 21:25
А что сделал Ярмоленко? По вашим словам, ребята он фонов даже замечать не должен. Но Вы тут ему Оды поете))))
Ответить
+1
-5
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 21:32
Гол і початок гольової атаки при другому голі. Це мало?
+3
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
09.10.2021 в 21:52
..берега попутали...? Больше футбол смотрите - поймете... "Старый" марку держит, особенно по краю, молодняк много на него работал, с ударами да, не сложилось, но это футбол...
0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.10.2021 в 21:26
Ти голубець не правий ! Ляпову-- пора дітей навчати !
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+3
-3
Бутига (Чернигов)
09.10.2021 в 21:27
При голе в свои отбил неудачно, но в принципе согласен.
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+2
-1
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ua-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 21:31
Фін просто не влучив у порожні ворота, ляпов-бізонище!
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+3
-1
NikosFutboloidos (Chop)
09.10.2021 в 21:16
Мені гра не дуже (занадто нервово) при кожному прискорені гри фіни сипались, їх потрібно було перебігати і швидкий пас!! Ну а "Петракович" підтягує гравців колишньоїU 20 це плюс.
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+5
-1
NikosFutboloidos (Chop)
09.10.2021 в 21:22
Ще би Супрягу взяв би на перевиховання??
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
09.10.2021 в 21:15
Я не против,п обедили-это хорошо!! Но,я напоминаю, Мы играли с Финами, а не итальянцами). Если все хотят такой результат, ребята, вперёд!! Но я Вам напоминаю, играли с финами, а не бельгийцами и англичанами!!!
Ответить
+3
-11
rivnenskyi (Рівне)
09.10.2021 в 21:17
Попередній матч нагадаю був з чемпіонами світу.
Ответить
+10
-1
kapkan (Луганск)
09.10.2021 в 21:26
Стечение обстоятельств!!!
0
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
09.10.2021 в 21:15
Ну вот пожалуйста, как только в сборной появился настоящий Тренер, так и игра пошла и результат. А всего лишь надо было не ставить в основу блатату по разным надуманным причинам, Малину, Зиню и Мыколэнку, и всё. Но для этого надо иметь Яйца, и они у Петракова есть.
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+14
-9
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Динамiт (Василькiв)
09.10.2021 в 21:24
День назад, ти голубизна воняв на Петракова ! Швидко в повітрі переобуваєшся гомік !
Ответить
+4
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.10.2021 в 21:38
Витёк, не пзди. Допиз@ишься блъ, Алграбом клянусь. Ты ган@оныш уже охамел вкрай. В угол поставлю.
0
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
09.10.2021 в 21:44
то не я писав! але згоден з ним. за щоку ти береш і це факт
0
0
italiano
09.10.2021 в 21:45
Так он постоянно,переобувается))) как в фильме свадьба в Малиновке)) так и он
0
0
kanoist (мариуполь)
09.10.2021 в 21:14
Считаю,эти замены напрашивались раньше,как только темп упал,надо было менять Ярмоленко и Цыганкова,выпал с игры, был совсем непохож на себя...я вообще думал,что его нет в составе...
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+8
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.10.2021 в 21:19
А хто другий гольовий пас на Яремчука віддав?
Ответить
+2
-3
kanoist (мариуполь)
09.10.2021 в 21:23
Там в комментах писали,корявый Чи удар,Чи пас случайный))))
+2
-3
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 21:20
Не його фланг.
Ответить
+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.10.2021 в 21:14
Поки що все нормально. Але з босняками треба здобувати 4 очки, щоб бути 2ми.
Ответить
+7
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
09.10.2021 в 21:13
..........хватит ли подопечным Петракова сил в высоком темпе работать на протяжении всех девяноста минут? ---- Странно. Ходили пешком по полю. Два раза ускорились и забили. Короче - колгосп.
Ответить
+1
-15
Spivakj (Кривой Рог)
09.10.2021 в 21:12
Второй тайм гавно , сдохли . Фины удивили, второй тайм особенно в конце прощали и не раз. Можно сказать отскочили , куча брака потери в центре , защита как всегда ГГГГ.о
Ответить
+1
-12
Dozenko (NewYork)
09.10.2021 в 21:10
Кто п.здел на Петракова ?
Ответить
+12
-1
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 21:11
Я нет. Но все равно считаю, что он не тренер сборной. Максимум временный
Ответить
+5
-11
Cerega15 (Kherson)
09.10.2021 в 21:13
Ну он и так и.о., а там по результатам будет видно.
+7
-1
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 21:14
Ну вот пусть и.о. закончится и придет опытный тренер. Петраков хорош, но для воспитания молодежи
+3
-5
Fens 2012 (Борислав)
09.10.2021 в 21:10
Чему радоваться? Только первый шаг к второму месту. Если с финами почти валидол, то что дальше? Моё мнение, никто из запасных не усилил, нет запаса . Будет тяжело. Матвиенко лучший- по моему
Ответить
+1
-11
Dimka26 (Чернигов)
09.10.2021 в 21:15
Кто? Матвиенко? это тот, что выбил мяч в фина и нам забили гол? огонь просто
Ответить
+7
-4
Fens 2012 (Борислав)
09.10.2021 в 21:33
Случайность. А вовремя всей игры цементировал и подчищал центр обороны.
+2
-1
kalan-86 (Анкара)
09.10.2021 в 21:10
Молодцы! С победой! Ещё два шага осталось.
Ответить
+10
0
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 21:08
Как ляпов не старался, то выходя погулять, то выбивая мяч перед собой, мы смогли победить. Уф. Теперь боснийцы. Там будет тяжелее
Ответить
+8
-4
rivnenskyi (Рівне)
09.10.2021 в 21:11
Та не сильніші боснійці. Фінській Пуккі вартує половини їх збірної.
Ответить
+2
-2
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 21:15
Сильнее. Намного сильнее. Даже сегодня с казахами смотрел и понимаю, что с ними будет ну очень тяжко...
0
-3
Cerega15 (Kherson)
09.10.2021 в 21:16
Джеко: "Ну да, ну да, пошел я нах ер"
+3
0
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 21:36
Вместе с Пьяничем)
0
0
italiano
09.10.2021 в 21:06
У многих даунецких тролей сегодня траур))) пхахахаха,неблагодарные мрази
Ответить
+5
-9
мы за динамо (киев)
09.10.2021 в 21:26
і в павелківських прихвостнів
Ответить
+2
0
дЫркофан
09.10.2021 в 21:35
мразь это ты.убогая падаль
Ответить
+2
-1
italiano
09.10.2021 в 21:38
Рыдай в захлёб петушара даунецкая
+1
-1
tartar (Львів)
09.10.2021 в 21:06
Олександр Васильович, так тримати! Команда створює моменти, розуміє, що робити з м'ячем. Сподобалися заміни в кінці матчу. Всіх з переможним результатом і цікавою грою збірної!
Ответить
+12
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.10.2021 в 21:11
вот как раз атака на 90+6, когда шапаренко сам пробил из-за штрафной вместо передачи на врывающегося в штрафную тымчика - это о "Команда ... розуміє, що робити з м'ячем"
Ответить
+5
-8
tartar (Львів)
09.10.2021 в 21:15
єто твое мнение. имееш право.
+2
-1
italiano
09.10.2021 в 21:40
Конч даунецкий ,не умничай…таким петухам как ты слово не давали,твоё дело-сосать,сосать и сосать!!!
0
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
09.10.2021 в 21:05
Молодці, витримали!!!! Всіх з перемогою!!! На нервах, але результат є, це вже добре!!! Пощастило сильно після останнього штрафного фінів, П"ятов перед собою відбив і кілька фінів на добивання бігли і чомусь тільки один Забарний в нас захищався там, і м"яч саме на нього відскочив, пронесло! Після фінального свистка Петраков побіг наших вітати, а не як Шева - англійців (результат немає значення, свої потребували тоді підтримки в першу чергу) Сподіваюсь, що новий тренер підчистить помилки Шеви в цьому відборі і Україна вийде з групи. Хто як не ми має зайняти друге місце? Це ж смішно: Боснія, Фінляндія, Казахстан... При всій повазі... Підняли настрій! Гарного вечора всім!!!
Ответить
+19
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 21:23
"чомусь тільки один Забарний в нас захищався там" - як би не виграли, то був би Забарний винний
Ответить
+1
-1
italiano
09.10.2021 в 21:05
Ярмола лучший,и он должен быть капитаном,а не перепуганный ляпов!
Ответить
+17
-9
фрілансер (Львів)
09.10.2021 в 21:04
Бачили як щиро дадів перемозі трене!? як обнімав і дякував усім футбалістам збірної? але журналістам хочеться конфлікту, підколок і образ! маєте першу перемогу то трохи помовчіть! У Львові буде ще краще!...
Ответить
+23
-1
Дон Купер (Хмельницький)
09.10.2021 в 21:03
Де неадеквати, які перекручували прізвище головного тренера збірної України? З'їли, так?
Ответить
+22
0
Spivakj (Кривой Рог)
09.10.2021 в 21:05
Да он всё одно ган..д.он!
Ответить
+2
-27
avatar
ua-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 21:24
Spivakj - ган..д.он - це твоє прізвище
+4
0
prostors (Вольногорск)
09.10.2021 в 21:03
Наша защита если не начудит то день прошел зря. С Победой.
Ответить
+5
-1
avatar
Romerik (YNWA)
09.10.2021 в 21:07
Ахах. В точку))
Ответить
+4
-1
MaximSK (Киев)
09.10.2021 в 21:03
Это была лучшая наша игра в плане организации игры в этом отборе, единственно не понравилась реализация моментов и то что во втором тайме перестали атаковать, я до последней секунды не был уверен в победе, думал они забьют дурака и будет 2-2. Теперь нас ждет спарка с Боснией, наверное именно они теперь наши главные соперники за второе место. Нужно сыграть во Львове еще лучше чем сегодня
Ответить
+20
-1
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
09.10.2021 в 21:02
Петракову пощастило. На заміну випустив баласт їм ще рано виходити на такий рівень .Маліновскій потрібний цій команді.
Ответить
+6
-26
Cerega15 (Kherson)
09.10.2021 в 21:08
А когда им выходить? Когда уже лидеры не смогут играть вообще?
Ответить
+6
-1
efim423 (odessa)
09.10.2021 в 21:10
Петраков забыл спросить у жида , кого выпускать )))
Ответить
+9
-4
rivnenskyi (Рівне)
09.10.2021 в 21:13
Красава!
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.10.2021 в 21:16
.., - сказал ефим из одессы))))
+2
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
09.10.2021 в 21:20
+1
-2
мы за динамо (киев)
09.10.2021 в 21:31
а шо такоє
+1
0
Technical
09.10.2021 в 21:34
Однозначно потрібен, лавка не фонтан...
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 21:50
Эх, стареет, заиорданский болельщик, вот и ты повторяешься каждую минуту, но национальность Малиновского здесь не причём - это как с уманским раввином, кто на коне, тот и прав...
Ответить
0
0
italiano
09.10.2021 в 21:01
Хорошо ,что динамовцы забили больше,чем чмохтьоровцы сумели привезти!!!
Ответить
+6
-24
дЫркофан
09.10.2021 в 21:05
полечи голову дырявый.чмо ты тупоголовое
Ответить
+6
-10
italiano
09.10.2021 в 21:08
Не грусти опущенный петух,скоро снова шериф вас ждёт))!!
+5
-6
аалекс ( Крым)
09.10.2021 в 21:08
Ты бы хоть игру посмотрел или статистику, чтобы знать, кто забивал в составе СБУ.
Ответить
+2
-5
italiano
09.10.2021 в 21:09
Два воспитанника Динамо,и асисты динамовцев
+6
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.10.2021 в 21:08
тупое ты чмище!))
Ответить
+5
-6
italiano
09.10.2021 в 21:10
Пошёл на куй ,чмошник даунецкий
+2
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.10.2021 в 21:14
тупица многониковая, ты просто перхоть подZалупная!)))
+5
-2
Fontango (Kharkov)
09.10.2021 в 21:11
Кто о чем, а вшивый о бане!!!!
Ответить
+4
-3
italiano
09.10.2021 в 21:13
Молчи глист
+2
-6
kanoist (мариуполь)
09.10.2021 в 21:17
Какое ты недалёкое и малолетнее чмо...чего мать аборт не сделала,обидно!
Ответить
+3
-4
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
09.10.2021 в 21:01
Петракову пощастило. На заміну випустив баласт їм ще рано виходити на такий рівень .Маліновскій потрібний цій команді.
Ответить
+4
-22
kre4et (Киев)
09.10.2021 в 21:01
Очень противоречивые мысли в голове... С одной стороны результат есть, игра тоже вроде была, но только при равном счёте, как только наши выходят вперёд, сразу начинаются проблемы. И замены вроде и были, но того же Ярмолу можно было и раньше снимать сегодня, но Булеца ещё очень сырой... Не хватало более опытных игроков: Малиновского, Буяльского и Зинченко...
Ответить
+5
-6
Technical
09.10.2021 в 21:36
Написали все вірно, аналіз гри правильний, але купа мінусів... такий вже рівень розуміння футболу у користувачів сайту. Подивимось, що буде далі.
Ответить
+1
0
fanat_football (Херсон)
09.10.2021 в 21:41
Всплакнуть не хочешь?
Ответить
0
-1
НикНиколаев (Минск)
09.10.2021 в 21:01
С победой! Все теперь в своих руках, БиГ не гранд, если не расслаблять булки.
Ответить
+9
0
avatar
леонид Угринович
09.10.2021 в 21:01
Если так, как в первом тайме с финами, сыграют с Боснией - 3 очка в кармане.
Ответить
+8
0
аалекс ( Крым)
09.10.2021 в 21:03
Надо, чтобы еще Босния в защите сыграла как финны.
Ответить
+7
-1
Ol-g (Одесса)
09.10.2021 в 20:59
З перемогою!
Ответить
+10
0
Golfik25 (Киев)
09.10.2021 в 20:59
Фины весь 2 тайм давили, а наши отбивались. Ели ели выиграли у Финов. Главное, вацко сказал, наши устали... От чего устали?
Ответить
+1
-16
avatar
DOMENICO (Lviv)
09.10.2021 в 20:59
Петраков - Мужик ! Сказав - зробив! Це вам не Пазік #7 зі своїми макаронами... Великому мегачемпіону Малиновському теж привіт!
Ответить
+25
-8
FCZK-1922 (Кировоград)
09.10.2021 в 20:59
Победа на классе, ещё после первого матча говорил что фины нулячие, будь у наших больше мастерства накидал штук 5 бы, я насчитал где то около 15 перспективных выходов в атаку, но маемо шо маемо и на том спасибо. Всех нас с победой!
Ответить
+14
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.10.2021 в 21:17
комуняку на гілляку !
Ответить
+5
0
FCZK-1922 (Кировоград)
09.10.2021 в 21:37
А гиляку на комуняку
0
-2
avatar
SeventyFour (Phoenix)
09.10.2021 в 20:58
Вітаю хлопці та дівчатка з Перемогою! Прокляття нічиїх знято!
Ответить
+23
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.10.2021 в 21:07
отака футбольня, малята!)))
Ответить
+4
-3
Kela (Одесса)
09.10.2021 в 20:58
всех с победой! Булеца не уровень сборной. Усилить игру не кем.
Ответить
+5
-6
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.10.2021 в 20:58
Ну що критикани- *уєсоси , як вам збірна ??? А ви уроди що говорили ???
Ответить
+8
-6
avatar
Romerik (YNWA)
09.10.2021 в 21:01
А що змінилося глобально? Грали як і завжди. Моменти свої не реалізуємо. Пропускаємо і знову валідол. Ми плюс мінус при всіх тренерах так граємо. Добре хоч накінець виграли. Єдине в чому Петраков молодець, то в організації гри і в дисципліні.
Ответить
+9
-3
Лекарь (село Дарница)
09.10.2021 в 20:57
А дорогая редакция ну никак не могла не уколоть тренера. Молодцы, хуле. Обиды Петракова - злость команды
Ответить
+20
-1
avatar
Romerik (YNWA)
09.10.2021 в 20:57
Фух бл*ть. З перемогою. Зараз головне для нас результат, а потім вже гра. Результат є. Реалізації як не було, так і нема. З перемогою!!!
Ответить
+12
0
аалекс ( Крым)
09.10.2021 в 20:57
Всех с победой. Парни - молодцы, отстояли 3 очка. Шансы на второе место становятся более очевидными.
Ответить
+7
0
avatar
satellite (Харьков)
09.10.2021 в 20:56
Признаюсь честно,такой игры и такого результата не ожидал. Игра понравилась!!! МОЛОДЦЫ!!!Слов больше нет.
Ответить
+18
0
Cerega15 (Kherson)
09.10.2021 в 20:56
Ура, дождались!
Ответить
+11
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2021 в 20:56
Пердаков пускай засунет свои обиды себе в анус, а команде искренне спасибо за важную победу.
Ответить
+1
-40
rivnenskyi (Рівне)
09.10.2021 в 20:58
Петраков сьогодні довів, що комусь варто запхати язика собі в анус. Ви, шановний, тільки-що приєдналися до тієї "славної" когорти!
Ответить
+33
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2021 в 21:00
Довела команда а не твій пердаков.
0
-27
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 21:37
Команда без тренера - просто набір гравців. Доказ -Динамо михайличенка і Луческу. Так що тренер - саме головне, що є в команді.
+1
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.10.2021 в 20:59
Що невдаха, сьогодні не твій день ублюдок !
Ответить
+17
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2021 в 21:01
Дебіл, сьогодні мій день тому що збірна виграла.
0
-14
Thiirane2 (Днепр)
09.10.2021 в 21:01
Петраков такой, какой он есть. Немного инфантильный. Прям как вы немного дебил.
Ответить
+6
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 21:59
Ты понял - два раза... "....., ты зачем усы сбрил?"
0
0
Orest_ua (Kyiv)
09.10.2021 в 21:04
Пусть лучше тебе засунет
Ответить
+5
0
Orest_ua (Kyiv)
09.10.2021 в 21:05
Пусть лучше тебе засунет
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2021 в 21:18
У меня нет обид на команду или кого-то из игроков.
0
-3
oda1979 (Запорожье)
09.10.2021 в 20:56
Начну с козырей: зато у нас все белые:)))
Ответить
+2
-10
rivnenskyi (Рівне)
09.10.2021 в 20:56
Несподіваний комент. Дай боже здоровлячка гішпанській бригаді арбітрів!
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.10.2021 в 20:55
с победой! валидольной!))
Ответить
+12
-3
Mexxxxx (Просяная)
09.10.2021 в 20:55
Как бы мы по-разному не относились к Петракову, но надо признать при нем игра сборной стала лучше. Чувствуется организация игры, дисциплина на поле, команда постоянно в движении. Не видно вот этого упадничества и опущенных голов. Единственное с заменами надо б пошустрей, вовремя Ярмоленко менять та и остальных подуставших. Та и не может при плохом тренере команда стать чемпионом мира, пусть и молодежным. Поэтому мотиватор у руля это хорошо, но этого как оказалось мало, еще и игру команды надо уметь строить.
Ответить
+30
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
09.10.2021 в 21:24
Абсолютно верно.
Ответить
+1
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 21:28
А на кого міняти? Той же Зубков взагалі нуль.
Ответить
+3
0


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