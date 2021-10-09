Финляндия - Украина 1:2. Обиды Петракова - злость команды. Хорошо, что так

Можно сказать – разозлились. Учитывая то, как сборная Украины начала этот матч, целесообразно будет говорить о спортивной злости украинской делегации. Но ребром стоял вопрос физической готовности: хватит ли подопечным Петракова сил в высоком темпе работать на протяжении всех девяноста минут?

Состав оказался вполне предсказуемым (полностью прогнозируемый в анонсе поединка), но не слишком много уверенности было в резервистах. Кто из запасных мог реально усилить игру этой команды? А усиливать нужно было, даже несмотря на быстрый гол. Забив уже на четвертой минуте (дальний удар Ярмоленко с правой ноги), Украина пропустила еще до перерыва. И хотя тайм все же завершили с преимуществом, счет был шатким.

Нравились быстрые переходы от обороны к атаке. Нравилось то, как легко украинцы находили свободные зоны на чужой половине поля, как выходили на ударную позицию. Степаненко никто не мешал пробить, в другом эпизоде ​​интересно разыграли до верного, и Яремчук стрелял с острого угла. Но и это еще не все: классно разыграли комбинацию правым флангом, но в итоге Ярмоленко не успел на прострел Яремчука.

Финляндия защищалась весьма слабо. Были проблемы с плотностью и организованностью. Но и впереди немногое получалось. Еще до гола Ярмоленко Пукки едва не вырвался один на один с Пятовым, а вторым темпом заблокировали удар Лода. Середина второго тайма – удар Похьянпало. Однако самый острый момент – это подача углового на 29-й минуте. Похьянпало сумел "перевисеть" в воздухе Илью Забарного и мощно пробить головой. Пятов отбил мяч в штангу, откуда круглый улетел в гущу футболистов, где были, в частности, Матвиенко и Пукки. Николай изо всех сил ударил по мячу, но не выбил его, попав в ногу финскому нападающему. Пукки не прикладывал особых усилий, но мяч оказался в сетке. Бывает.

Случайность? Финляндия вряд ли наиграла на свой гол. Но главное в этой ситуации, что на перерыв Украина все же ушла с преимуществом. Благо, после пропущенного не исчезли быстрые переходы на чужую половину поля и обширные атаки. Рейд Тымчика правым флангом закончился передачей на Цыганкова, Виктор криво пробил, что превратилось в пас на Яремчука. Роман перед ворота Градецкого очень спокойно оценил ситуацию и пробил над голкипером – 1:2.

До конца тайма проблем больше не было. Камара упал на подступах к штрафной площадке Пятова, но испанский рефери не считал это нарушением правил со стороны игрока сборной Украины. Что команда Петракова? Несколько быстрых "вылетов" на чужую половину поля еще произошло, но без общего влияния на результат.

Вторую 45-минутку Украина начала с не меньшей активностью, чем первую. Ярмоленко с Цыганковым неслись вперед, Яремчук постоянно был готов откликнуться на передачу. Собственно, Роман однажды сумел пробить по воротам, но бесхитростно для Градецкого. На другой половине поля острота возникла после выстрела Пукки, усиленного рикошетом. Хорошо, что Пятову даже не пришлось вступать в игру.

А вот, собственно, то, за что было наиболее тревожно – последние минуты. Стало заметно, что после часа игры скорости сборной Украины понизились. Исчезла плотность в защитных порядках, и все это давало волю финнам. Возникали стандарты, после одного из которых нам откровенно повезло не пропустить. Мощный удар со штрафного Пятов отбил недалеко от себя, а Тымчик не сумел помешать сыграть на добивании Араюури. Счастье, что не попал.

Похоже, именно этот эпизод стал ключевым для финнов в процессе их борьбы за очки. Возможность была упущена, а остальные моменты следует характеризовать как полу-острые. Пукки тщетно пытался обыграть половину украинской команды, а затем послал мяч над перекладиной. Лод издалека пробил точно в руки Пятову. Украина выбежала в контратаку, но усилиями Довбика не забила, раньше никто не откликнулся на прострел Корниенко. А уже в конце игры Булеца не сумел акцентировано сыграть на добивании (отмечаем также удар Шапаренко). Плохо, что не реализовали, но все эти моменты шли на пользу в контексте срыва ритма игры соперника.

Наконец, победа. Долгожданная, выстраданная, вымученная. Обиды Петракова пошли команде на пользу – она ​​была по-спортивному злой, заведенной, решительной. Эта смесь стала подрывной для финских перспектив, но очень полезной – для перспектив нашей сборной. Теперь главное сохранить такой же настрой на Боснию и Герцеговину.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D

6-й тур. 09.10.2021

Хельсинки. Олимпийский стадион

Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано (Испания)

Финляндия - Украина 1:2

Голы: Пукки 29 - Ярмоленко 4, Яремчук 34

Финляндия: Градецкий - Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала (Нисканен 72) - Алхо (Хяммаляйнен 62), Лод, Камара, Лам (Ниссиля 62), Пукки, Похьянпало (Роопе Риски 72)

Украина: Пятов - Тымчик - Матвиенко, Забарный, Кривцов - Соболь (Корниенко 46) - Шапаренко, Степаненко (Сидорчук 77) - Ярмоленко (Булеца 86), Цыганков (Зубков 77) - Яремчук (Довбик 86)

Предупреждение: Кривцов 37