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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теперь Украина единолично вторая. Турнирная таблица в группе D

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Босния становится главным конкурентом

Теперь Украина единолично вторая. Турнирная таблица в группе D

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

После победы над сборной Финляндии сборная Украины поднялась на второе место в турнирной таблице группы D в отборе к ЧМ-2022. В активе сине-желтых теперь восемь очков.

На два очка отстает сборная Боснии и Герцеговины, именно с балканцами, у которых на один сыгранный матч меньше, Украины сыграет свой следующий поединок. Игра состоится во вторник, 12 октября во Львове.

В активе сборной Финляндии остается пять очков, но и на одну игру меньше, чем у Украины. Французы тур пропускали, но это не поколебало их позиции.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12
2 Украина 6 1 5 0 8-7 +1 8
3 Босния и Герцеговина 5 1 3 1 7-6 +1 6
4 Финляндия 5 1 2 2 5-7 -2 5
5 Казахстан 6 0 3 3 5-10 -5 3
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В статье: Украина Босния и Герцеговина Финляндия Национальная сборная Украины отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (9)
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2021 в 21:57
у нас навіть є шанс обійти Францію, якщо вона втратить п'ять очок ...
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0
0
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zloyded (Киев)
09.10.2021 в 21:57
Глядя как мы мучались с казахами и как их легко сегодня Босния укатала, то не все так просто нам с ними будет!
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0
-1
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satellite (Харьков)
09.10.2021 в 21:43
После этой игры,реально можно думать о шести очках с Боснией.
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2021 в 21:23
У финнов также как и у боснийцев игра в запасе, будет нелегко. Ничьи с казахами аукнутся...
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
09.10.2021 в 21:30
У них ще є гра між собою і у фіннів з французами.
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+1
0
MaximSK (Киев)
09.10.2021 в 21:20
Это уже лучше, но Босния по потерянным очкам нас опережает на очко, а финны наравне с нами. Надо после следующего матча попытаться оторваться от них и по потерянным очкам.
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+5
0
kanoist (мариуполь)
09.10.2021 в 21:28
4 очка как минимум надо брать у Боснии,иначе попа!
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+6
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
09.10.2021 в 21:19
М-дя....такую группу просрать -- надо талант иметь.
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+6
-5
andy1973 (Рівне)
09.10.2021 в 21:33
тут питання більше по казахстану, інші суперники тепер не слабкі.
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+3
0


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