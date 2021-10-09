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Теперь Украина единолично вторая. Турнирная таблица в группе D
Босния становится главным конкурентом
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
После победы над сборной Финляндии сборная Украины поднялась на второе место в турнирной таблице группы D в отборе к ЧМ-2022. В активе сине-желтых теперь восемь очков.
На два очка отстает сборная Боснии и Герцеговины, именно с балканцами, у которых на один сыгранный матч меньше, Украины сыграет свой следующий поединок. Игра состоится во вторник, 12 октября во Львове.
В активе сборной Финляндии остается пять очков, но и на одну игру меньше, чем у Украины. Французы тур пропускали, но это не поколебало их позиции.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|+5
|12
|2
|Украина
|6
|1
|5
|0
|8-7
|+1
|8
|3
|Босния и Герцеговина
|5
|1
|3
|1
|7-6
|+1
|6
|4
|Финляндия
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|5
|Казахстан
|6
|0
|3
|3
|5-10
|-5
|3
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