Теперь Украина единолично вторая. Турнирная таблица в группе D

После победы над сборной Финляндии сборная Украины поднялась на второе место в турнирной таблице группы D в отборе к ЧМ-2022. В активе сине-желтых теперь восемь очков.

На два очка отстает сборная Боснии и Герцеговины, именно с балканцами, у которых на один сыгранный матч меньше, Украины сыграет свой следующий поединок. Игра состоится во вторник, 12 октября во Львове.

В активе сборной Финляндии остается пять очков, но и на одну игру меньше, чем у Украины. Французы тур пропускали, но это не поколебало их позиции.