Петраков: Это самый оптимальный состав на данный момент

И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Финляндией в матче 7-го тура группы D отбора на ЧМ-2022.

– Скажу откровенно – уже о Боснии думаю. Эта победа не будет ничего стоить, если Босния... Они обыграли Казахстан. Я уже головой в Боснии, клянусь вам.

– Была сделана одна замена по сравнению с матчем против Франции – Миколенко. Сегодняшний состав – самый сильный для сборной Украины?

– Это самый оптимальный состав на данный момент. Молодые ребята – вышел Корниенко, Булеца, они уже стучаться, дебютировали в официальных матчах. Коля Шапаренко провел всю игру здорово. Все ребята – молодцы.

– Гол Ярмоленко с правой – это неожиданность?

– Конечно, да, неожиданность. Ну молодец Андрей – он сегодня, сколько мог, тянул команду, был лидером. Только слова благодарности всем ребятам, это их победа.

– Пропущенный гол, наверное, самый нелогичный в вашей карьере.

– Да-да. Матвиенко тоже расстроен, говорит, что просто выбивал – попал в ногу, это футбол. Конечно, все расстроены, что пропустили.

– Насколько важно было выдержать этот вертикальный футбол?

– Почему он вертикальный?

– Быстрый агрессивный...

– Я люблю этот футбол, я – тренер. Я ребятам рассказываю, мои помощники. Мы – единомышленники. Ребятам этот футбол понравился, но он очень энергозатратный, очень тяжелый. Ребята всю игру накрывали и прессинговали. Вы все видели.

– Что подсказывали Ярмоленко?

– Я видел, что его ударили по спине, он сказал, что сколько сможет, столько протянет. Просто подбадривал его по-человечески, говорю: «Андрюшенька, давай, надо», – как сыну.

– Вы сделали все 5 замен – они были вынужденными?

– Да, они были вынужденными, я не думал о Боснии. Даже еще не смотрел ее. Уже в самолете буду смотреть.

– Что скажете команде в раздевалке?

– Поздравляю всех. Забыли, Босния – все. Теперь Босния, – рассказал Петраков.

Наша сборная сыграет против Боснии 12-го октября. Начало встречи - 21:45.