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Петраков: Это самый оптимальный состав на данный момент
Наставник нашей сборной подвел итоги победы над финнами
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И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал
– Скажу откровенно – уже о Боснии думаю. Эта победа не будет ничего стоить, если Босния... Они обыграли Казахстан. Я уже головой в Боснии, клянусь вам.
– Была сделана одна замена по сравнению с матчем против Франции – Миколенко. Сегодняшний состав – самый сильный для сборной Украины?
– Это самый оптимальный состав на данный момент. Молодые ребята – вышел Корниенко, Булеца, они уже стучаться, дебютировали в официальных матчах. Коля Шапаренко провел всю игру здорово. Все ребята – молодцы.
– Гол Ярмоленко с правой – это неожиданность?
– Конечно, да, неожиданность. Ну молодец Андрей – он сегодня, сколько мог, тянул команду, был лидером. Только слова благодарности всем ребятам, это их победа.
– Пропущенный гол, наверное, самый нелогичный в вашей карьере.
– Да-да. Матвиенко тоже расстроен, говорит, что просто выбивал – попал в ногу, это футбол. Конечно, все расстроены, что пропустили.
– Насколько важно было выдержать этот вертикальный футбол?
– Почему он вертикальный?
– Быстрый агрессивный...
– Я люблю этот футбол, я – тренер. Я ребятам рассказываю, мои помощники. Мы – единомышленники. Ребятам этот футбол понравился, но он очень энергозатратный, очень тяжелый. Ребята всю игру накрывали и прессинговали. Вы все видели.
– Что подсказывали Ярмоленко?
– Я видел, что его ударили по спине, он сказал, что сколько сможет, столько протянет. Просто подбадривал его по-человечески, говорю: «Андрюшенька, давай, надо», – как сыну.
– Вы сделали все 5 замен – они были вынужденными?
– Да, они были вынужденными, я не думал о Боснии. Даже еще не смотрел ее. Уже в самолете буду смотреть.
– Что скажете команде в раздевалке?
– Поздравляю всех. Забыли, Босния – все. Теперь Босния, – рассказал Петраков.
Наша сборная сыграет против Боснии 12-го октября. Начало встречи - 21:45.
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