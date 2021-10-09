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Финляндия - Украина 1:2. Обзор матча и видео голов
Первая победа нашей команды в текущем отборе
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
В матче 6-го тура квалификации к Чемпионату Мира в Катаре украинская сборная под руководством Александра Петракова все-таки сумела добыть свою первую победу в текущем отборе - Украина на выезде обыграла Финляндию, благодаря мячам Ярмоленко и Яремчука. После этого поединка наша команда расположилась на второй позиции в группе. Дальше матч против Боснии, у которой есть игра в запасе.
Отбор к ЧМ-2022. Группа D
6-й тур. 09.10.2021
Хельсинки. Олимпийский стадион
Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано (Испания)
Голы: Пукки 29 - Ярмоленко 4, Яремчук 34
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