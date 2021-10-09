Финляндия - Украина 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 6-го тура квалификации к Чемпионату Мира в Катаре украинская сборная под руководством Александра Петракова все-таки сумела добыть свою первую победу в текущем отборе - Украина на выезде обыграла Финляндию, благодаря мячам Ярмоленко и Яремчука. После этого поединка наша команда расположилась на второй позиции в группе. Дальше матч против Боснии, у которой есть игра в запасе.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D

6-й тур. 09.10.2021

Хельсинки. Олимпийский стадион

Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано (Испания)