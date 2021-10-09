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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финляндия - Украина 1:2. Обзор матча и видео голов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Первая победа нашей команды в текущем отборе

Финляндия - Украина 1:2. Обзор матча и видео голов

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

В матче 6-го тура квалификации к Чемпионату Мира в Катаре украинская сборная под руководством Александра Петракова все-таки сумела добыть свою первую победу в текущем отборе - Украина на выезде обыграла Финляндию, благодаря мячам Ярмоленко и Яремчука. После этого поединка наша команда расположилась на второй позиции в группе. Дальше матч против Боснии, у которой есть игра в запасе.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D
6-й тур. 09.10.2021
Хельсинки. Олимпийский стадион
Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано (Испания)

Финляндия - Украина 1:2
Голы: Пукки 29 - Ярмоленко 4, Яремчук 34

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В статье: Украина Финляндия
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