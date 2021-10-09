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InStat: Ярмоленко – лучший игрок матча с Финляндией, Яремчук и Степаненко в тройке

Национальная сборная Украины
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Без неожиданностей

InStat: Ярмоленко – лучший игрок матча с Финляндией, Яремчук и Степаненко в тройке

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Аналитическая компания InStat представила оценки игрокам матча Финляндия - Украина. Лучшим игроком с индексом 312 стал нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко. Вторым лучшим футболистом матча, получив оценку 310, является форвард Роман Яремчук. Тройку дополнил центральный полузащитник Тарас Степаненко, получивший индекс 297.

Интересно, что самая высокая оценка среди игроков сборной Финляндии – 272 (у защитника Лео Вайсанена).

Наихудшим среди игроков основного состава сборной Украины стал Николай Матвиенко – 226.

Добавим, что в шестом туре квалификации ЧМ-2022 Украина одолела Финляндию на ее поле 2:1. Голы в составе украинской команды забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

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В статье: Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Роман Яремчук
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Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 23:33
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