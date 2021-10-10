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Национальная сборная Украины

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Пятов: В этом матче в моих действиях тоже можно найти немало недостатков

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Правда, Андрей стал одним из героев

Пятов: В этом матче в моих действиях тоже можно найти немало недостатков

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал матч "сине-желтых" против сборной Финляндии в Хельсинки:

"- Из этих 100 матчей за сборную, возможно, какой является, таким, что запомнился больше всего?

- Для меня каждая следующая игра - особенная. Таким был и этот поединок, с Финляндией, в котором мы не имели права на ошибку. Мы не думали о следующем сопернике, нам надо было брать три очка, чтобы сохранить шансы на путевку на Чемпионат мира. Очень приятно, что мне удалось сыграть столько матчей, я даже не мечтал об этом 2007 года, когда начинал выступления за национальную команду. Благодаря поддержке партнеров и доверии тренеров я достиг такой отметки.

- В сегодняшней игре были два важных момента - при счете 0:0 и 2:1, когда Вы совершили сейвы. Вы можете проанализировать эти эпизоды?

- Я не разбираю свои игры, для этого есть тренеры, главное для меня - результат команды. В этом матче в моих действиях тоже можно найти немало недостатков. Есть тренер вратарей сборной Вячеслав Кернозенко, мы все разберем. Мы все выкладываемся на поле", - сказал Пятов.

Напомним, что для Андрея матч против Финляндии стал 100-м в футболке Национальной сборной.

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В статье: Андрей Пятов Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
10.10.2021 в 09:12
В хорошей форме. Вторая молодость.
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0
0
Соколов (Никополь)
10.10.2021 в 08:42
Главный недостаток ты в воротах
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0
-4
ZNAK_VOPROSA
10.10.2021 в 09:10
Главный недостаток - рождение, опущенного, дырявого Соколова - Петухова
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0
0
Acsakal (Kharkov)
10.10.2021 в 08:41
Самокритика - шлях до перемог.
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.10.2021 в 08:35
Пятов в этом матче пару раз реально спас,молоток!
Ответить
+5
-1


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