Пятов: В этом матче в моих действиях тоже можно найти немало недостатков

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал матч "сине-желтых" против сборной Финляндии в Хельсинки:

"- Из этих 100 матчей за сборную, возможно, какой является, таким, что запомнился больше всего?

- Для меня каждая следующая игра - особенная. Таким был и этот поединок, с Финляндией, в котором мы не имели права на ошибку. Мы не думали о следующем сопернике, нам надо было брать три очка, чтобы сохранить шансы на путевку на Чемпионат мира. Очень приятно, что мне удалось сыграть столько матчей, я даже не мечтал об этом 2007 года, когда начинал выступления за национальную команду. Благодаря поддержке партнеров и доверии тренеров я достиг такой отметки.

- В сегодняшней игре были два важных момента - при счете 0:0 и 2:1, когда Вы совершили сейвы. Вы можете проанализировать эти эпизоды?

- Я не разбираю свои игры, для этого есть тренеры, главное для меня - результат команды. В этом матче в моих действиях тоже можно найти немало недостатков. Есть тренер вратарей сборной Вячеслав Кернозенко, мы все разберем. Мы все выкладываемся на поле", - сказал Пятов.