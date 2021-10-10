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Степаненко: Главная борьба еще впереди
Каждый матч - важный
Інстаграм Тараса Степаненка
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над сборной Финляндии:
"Мы это сделали. Но главная борьба еще впереди.
Важно восстановиться и быть на 100% готовы к следующей игре", - написал Степаненко в Instagram.
Напомним, что соперником сборной Украины в двух финальных матчах отбора на ЧМ-2022 станет Босния и Герцеговина. Первый поединок между этими командами состоится уже в ближайший вторник, 12 октября, на "Арене Львов". А 16 ноября "сине-желтые" проведут в гостях заключительную встречу группового этапа квалификации против боснийцев.
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