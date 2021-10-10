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Степаненко: Главная борьба еще впереди

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Каждый матч - важный

Степаненко: Главная борьба еще впереди

Інстаграм Тараса Степаненка

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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над сборной Финляндии:

"Мы это сделали. Но главная борьба еще впереди.

Важно восстановиться и быть на 100% готовы к следующей игре", - написал Степаненко в Instagram.

Напомним, что соперником сборной Украины в двух финальных матчах отбора на ЧМ-2022 станет Босния и Герцеговина. Первый поединок между этими командами состоится уже в ближайший вторник, 12 октября, на "Арене Львов". А 16 ноября "сине-желтые" проведут в гостях заключительную встречу группового этапа квалификации против боснийцев.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Босния и Герцеговина Финляндия
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