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Ярмоленко: Получилось забить с правой чуть раньше, чем к сорока. Возможно, еще головой начну забивать

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей расширяет свои амбиций и цели

Ярмоленко: Получилось забить с правой чуть раньше, чем к сорока. Возможно, еще головой начну забивать

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал матч "сине-желтых" против Финляндии:

"- Наконец эти ничьи закончились. Мы победили. Хочу поздравить всех наших болельщиков, тренерский штаб, игроков, была тяжелая игра. Мы добыли важных три очка.

- Почему победа далась тяжело?

- У них хорошая команда. Думаю, не просто так они на Евро играли. Организованная команда, которая знает за счет чего добывать очки. Было очень тяжело, особенно во втором тайме. Хорошо, что добыли три очка.

- Вы сегодня забили с правой.

- После Франции я сказал, что, возможно, до сорока забью с правой, но получилось немного раньше. Будем работать. Возможно, еще головой начну забивать", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что этот мяч Андрея стал 43 в составе сборной Украины. До отметки лучшего бомбардира в истории "сине-желтых" Андрея Шевченко осталось всего пять мячей.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Финляндия
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.10.2021 в 09:09
Молодца. Желаю Боснии головой забить!
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