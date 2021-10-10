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Наставник сборной Финляндии: Мы не ожидали, что пропустим так быстро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ярмоленко сделал для этого все возможное

Наставник сборной Финляндии: Мы не ожидали, что пропустим так быстро

Фото: Palloliitto.fi

Новина українською

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение своих подопечных в поединке против сборной Украины:

"Украина действовала очень активно. Нам было трудно пробиться сквозь ее защиту, но иногда у нас это получалось. Мы пытались строить свои действия на контратаках, только так нам удавалось лишить соперника контроля.

Конечно, мы не ожидали, что пропустим так быстро. Ярмоленко все сделал классно. Да, ошибки случаются, их следует анализировать и избегать в будущем", - сказал Канерва.

После пяти сыгранных матчей финны занимают четвертое место в группе D с пятью очками в активе. Следующий поединок "суоми" проведут против Казахстана в гостях 12 октября.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Финляндия Маркку Канерва
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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tartar (Львів)
10.10.2021 в 09:45
Цікаво почитати огляд фінської преси.
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vs-vorota (Alexandriya)
10.10.2021 в 10:31
У них дуже повільний інтернет, чекай через тиждень.)
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Maryan (Lviv)
10.10.2021 в 10:52
Навряд чи буде цікаво, це все ж таки не хокейна фінська збірна.)
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