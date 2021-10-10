Наставник сборной Финляндии: Мы не ожидали, что пропустим так быстро

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение своих подопечных в поединке против сборной Украины:

"Украина действовала очень активно. Нам было трудно пробиться сквозь ее защиту, но иногда у нас это получалось. Мы пытались строить свои действия на контратаках, только так нам удавалось лишить соперника контроля.

Конечно, мы не ожидали, что пропустим так быстро. Ярмоленко все сделал классно. Да, ошибки случаются, их следует анализировать и избегать в будущем", - сказал Канерва.