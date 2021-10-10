Вирт: Не чувствовалось отсутствие на поле Малиновского и Зинченко

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу сборной Украины над сборной Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2022:

"- Хочу поздравить нашу национальную команду с результатом и игрой. Главное, что взяли три очка и взяли их заслуженно. Особенно мне понравился первый тайм в исполнении сборной Украины - была агрессия, быстрый гол, который придал уверенности команде, был хороший выход из обороны в атаку.

Мне понравилась реакция сборной Украины на пропущенный мяч. Гол финнов, кстати, это недоработка центральных защитников, и был он не очень логичным... Но, самое главное, что украинцы четко продемонстрировали невероятный настрой на победу, и это позволило быстро забыть о неудаче и переломить ход поединка в нашу пользу.

Во втором тайме сине-желтые играли по результату, было много борьбы в середине поля. Важно, что подопечные Петракова не давали финнам свободных зон и продолжали создавать моменты. После перерыва не хватало только одного - реализации.

- Бросился в глаза большой процент брака в действиях сборной Финляндии.

- Этому способствовал футбол в исполнении нашей команды. Украинцы очень хорошо выходили из-под прессинга, остро контратаковали. В этот вечер национальная команда действовала в стиле, который исповедовала раньше.

- Матч в Хельсинки пропускало немало футболистов стартового состава. Насколько ощущалась нехватка Зинченко, Малиновского, Миколенко?

- Вообще не ощущалась. Мы увидели, что в сборной есть ребята, которые ни в чем не уступают отсутствующим игрокам. Те, кто вышел против финнов, сумели доказать, что является серьезной боевой единицей, и в дальнейшем твердо могут рассчитывать на место в основной обойме.

- Кого из состава сборной Украины можете особо отметить?

- Похвалить хочется двух футболистов. В первую очередь, Ярмоленко - за быстрый гол, за игру в целом. Также отмечу Яремчука, который не только забил, но и выполнил большой объем работы. Похвалы, конечно, заслуживает вся команда, вышедшая на важный, и может быть решающий матч, с классным настроением. Сборной Украины было трудно, но ее игра очень понравилась.

- Что скажете о замене, сделанных Петраковым по ходу поединка?

- Классно вошел в игру Корниенко, и в обороне надежности добавил, и атаку хорошо поддерживал. Что касается выхода Сидорчука, Зубкова и Довбика, то хотелось, чтобы они впереди дали немного больше. Однако все замены Петраков сделал вовремя, и вышли футболисты сделали максимум, чтобы сохранить победный результат.

- Что в турнирном плане дает сборной Украины победа над Финляндией?

- Наши шансы увеличиваются. И в дальнейшем все будет зависеть только от нас. Боснийцев, конечно же, дома нужно побеждать. Соперник в следующем поединке у сборной Украины крепкий, поэтому, главное - восстановиться после изматывающего матча в Хельсинки", - сказал Вирт.