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Национальная сборная Украины

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Павелко: В Хельсинки мы сделали очень важный шаг к поездке в Катар

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А это его самый желанный подарок на День рождения

Павелко: В Хельсинки мы сделали очень важный шаг к поездке в Катар

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины в матче против финнов:

"Невероятно важные три очка одержала сборная Украины в Финляндии! Поздравляю игроков и тренерский штаб во главе с Александром Петраков с первой победой в этом отборочном цикле! С первой победой Александра Петракова во главе национальной сборной!

Когда в день отъезда в Финляндию команда приветствовала меня с Днем рождения, я сказал, что лучшим подарком для меня будет наша совместная поездка в Катар на чемпионат мира-2022. В Хельсинки мы сделали к этой цели очень важный шаг! Еще раз благодарю сборной и всем, кто поздравил меня в эти дни с Днем рождения за теплые слова и искренние пожелания!

А что касается ЧМ-2022, то теперь опять все зависит от нас - впереди в группе для нас, по словам Александра Петракова, еще два финала, два очень непростые противостояния с командой Боснии и Герцеговины. Первый из них - уже 12 октября, в всегда гостеприимном для сборной и недоступном для соперников Львове! Желаю нашей главной команде удачного выступления в этом замечательном городе!

Отдельно хочу поздравить замечательного человека, настоящего капитана Андрея Пятова с гроссмейстерским результатом - сто матчей в составе сборной Украины! Да, все мы помним о матче с Мальтой, не вошедший в реестр УЕФА. Но, уверен, все статистические формальности будут сняты именно во Львове!

Перед матчем с финской командой имел возможность провести рабочую встречу с моим финским коллегой Ари Лахти, с которым обсудили вопросы сотрудничества между ассоциациями двух стран. И в Финляндии и в Украине в течение нескольких лет произошли серьезные изменения в сфере развития футбола и нам есть чему поучиться друг у друга. Благодарен президенту ФФФ за интересное и продуктивное общение!

За событиями на Олимпийском стадионе в Хельсинки наблюдал в компании с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Он в 2009-2012 годах возглавлял Федерацию футбола Финляндии, поэтому его интерес к одному из ключевых матчей в нашей группе объяснить очень просто.

Вместе с президентом Финляндии, и финским коллегой Ари Лахти были в восторге от активности наших болельщиков на матче! Обе команды имели сверхмощную поддержку! Но если для финнов это естественно - они играли дома, то украинские болельщики просто очаровали и сделали все возможное, чтобы сине-желтые чувствовали себя, как дома! Поэтому большой вклад в сегодняшнюю победу внесли именно наши болельщики! Спасибо! Слава Украине! Слава Героям!" - написал Павелко на своей странице в Facebook.

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В статье: Украина Финляндия Андрей Павелко
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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.10.2021 в 13:22
Павелко: і ми пахалі
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KovaLL (Киев)
10.10.2021 в 13:17
Тепер в нас плей-офф з боснійцями за можливість потрапити в плей-офф
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Виктор 2209 (Мехико)
10.10.2021 в 13:36
Плей-офф с Боснией ,за выход в двойной плей-офф,а там не будет Финляндии и Боснии,и в Катаре не выходят с группы с третьего места)
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
10.10.2021 в 13:11
Якби ще Павелко зробив пішов з ФФУ був би ще один крок
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+1
0
Piter (Полтава)
10.10.2021 в 12:07
ми мріяли стати чемпійонами світу або хоча би европи. но нам досить перемоги над фінами. попереду пермоги над ресубліками верхня та нижня вольта.
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-2
Ulrih84 (M-G)
10.10.2021 в 12:58
Це як зрозуміти? І щоб поняти то як зрозуміти. Це десь під Полтавою?)
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.10.2021 в 13:21
Це якийсь козломордий. Верхньої Вольти вже років 30 не існує
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