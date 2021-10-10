На матче Украина - Босния и Герцеговина будет работать немецкая бригада арбитров

Сборные Украины и Боснии и Герцеговины впервые сыграют в очном противостоянии отбора на ЧМ-2022. Обслуживать этот матч будет немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Он уже однажды работал на поединке "сине-желтых". В 2012 году украинцы в товарищеском матче на выезде уступили австрийцам со счетом 2:3.

Боковыми арбитрами будут Марко Ахмюллер и Кристиан Дита. Четвертый судья - Свен Яблонский.

Также на "Арене Львов" будут присутствовать и видеорефери, которые будут работать с VAR. Главным станет Бастиан Данкерт, а его помощником - Ян Зайдель.

Напомним, что поединок между Украиной и Боснией и Герцеговиной состоится 12 октября во Львове. Стартовый свисток запланирован на 21:45.