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На матче Украина - Босния и Герцеговина будет работать немецкая бригада арбитров

Национальная сборная Украины
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Главный рефери уже встречался с "сине-желтыми"

На матче Украина - Босния и Герцеговина будет работать немецкая бригада арбитров

bundesliga.com/Автор невідомий

Новина українською

Сборные Украины и Боснии и Герцеговины впервые сыграют в очном противостоянии отбора на ЧМ-2022. Обслуживать этот матч будет немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Он уже однажды работал на поединке "сине-желтых". В 2012 году украинцы в товарищеском матче на выезде уступили австрийцам со счетом 2:3.

Боковыми арбитрами будут Марко Ахмюллер и Кристиан Дита. Четвертый судья - Свен Яблонский.

Также на "Арене Львов" будут присутствовать и видеорефери, которые будут работать с VAR. Главным станет Бастиан Данкерт, а его помощником - Ян Зайдель.

Напомним, что поединок между Украиной и Боснией и Герцеговиной состоится 12 октября во Львове. Стартовый свисток запланирован на 21:45.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Феликс Цвайер
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Источник:
УЕФА

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