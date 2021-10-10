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Мирон Маркевич - о матче против боснийцев: Нужно будет продемонстрировать более качественный футбол, чем в Финляндии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Результат в Хельсинки - удовлетворительный

Мирон Маркевич - о матче против боснийцев: Нужно будет продемонстрировать более качественный футбол, чем в Финляндии

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Бывший главный тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал победу над финнами, а также поделился мнением о предстоящем матче подопечных Петракова:

"Уже было известно о победе боснийцев над Казахстаном и поэтому наших ребят в Хельсинки устраивала только победа. Вот почему, как говорят, красота футбола отошла на второй план. Чувствовалось, что украинская сборная настроена решительно, прибавил уверенности и быстрый гол. В первом тайме подопечные Александра Петракова произвели сильное впечатление, оплошали разве что в эпизоде с пропущенным голом.

После перерыва действовали уже больше по счету, главное было минимизировать количество ошибок и довести дело до победы. Это удалось сделать, с чем я ребят поздравляю. Однако, чтобы добиться положительного результата в следующем матче - с балканцами, нужно будет продемонстрировать более качественный футбол.

Важно, что этот поединок пройдет во Львове, где наша сборная всегда обеспечена мощной поддержкой болельщиков — 12 игрока", - сказал Маркевич.

Напомним, что Украина и Босния и Герцеговина сыграют 12 октября на "Арене Львов".

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В статье: Мирон Маркевич Украина Босния и Герцеговина Финляндия
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