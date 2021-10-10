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Гецко - об игре сборной Украины: Мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тяжелая победа

Гецко - об игре сборной Украины: Мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли

Скриншот трансляции "Футбол 1/2/3"

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу подопечных Петракова в поединке против сборной Финляндии:

"Матч оставил двоякое впечатление. Наши ребята старались, были мотивированы, однако четкого рисунка игры не наблюдалось. Конечно, очень важно, что удалось забить быстрый гол, на необходимости которого, кстати, я акцентировал внимание. Он заставил финнов раскрываться и у гостей появилось пространство для контрвыпадов.

Но мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли. Досадная коллективная ошибка в обороне стоила нам пропущенного гола. Хорошо, что вскоре уже финны оплошали у своих ворот, позволив Роману Яремчуку точно пробить с близкого расстояния.

Однако беспокоит, что стоило сопернику наладить игру в 1-2 касания, как вблизи наших ворот возникала паника, к счастью, на этот раз обошлось.

Все же, самое главное, что сегодня были добыты чрезвычайно важные три очка. Учитывая победу боснийцев над Казахстаном, ничья наших ребят уже не устраивала", - сказал Гецко.

Напомним, что сборная Украины пока занимает второе место в группе D отбора на ЧМ-2022 с восемью очками в активе.

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В статье: Украина Финляндия Иван Гецко
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