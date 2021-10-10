Зубков: Петраков сказал, что нужно забывать результат против Финляндии и готовиться дальше

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал матч "сине-желтых" против сборной Финляндии:

"Нас зашел поздравить президент УАФ, также поздравил тренер. Сказал, что игра была хорошей, но нужно забывать этот результат и готовиться дальше. Времени на восстановление особо нет, поэтому сейчас посвятим то, что есть, именно восстановлению. Хорошо, что получилось забить быстрый гол, это нас успокоило. Затем пропустили ненужный мяч, но своей командной работой заслужили забить второй", - сказал Зубков.