Юрий Вирт: Очень понравилась реакция сборной Украины на пропущенный гол

Бывший игрок национальной сборной Юрий Вирт поделился впечатлениями от поединка между Украиной и Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022, который завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1

"Как и предполагал, это была игра характеров, у кого этот компонент оказался сильнее, тот и победил. В таких матчах на первый план выходит результат. Но помимо результата показали довольно качественный футбол. На благоприятный ход игры повлиял быстрый гол, что придало в дальнейшем уверенности команде. Мне понравилось, с каким настроем футболисты вышли на поле, и как они агрессивно действовали с первых минут.

После забитого мяча ребята продолжали играть в том же духе, очень дисциплинированно сзади, хорошо работали с мячом и быстро проходили центр поля, создавая эффективные атаки. Единственно - где-то не хватало в завершающей фазе последней передачи и точечного удара. Но с другой стороны в первом тайме на 100 процентов использовали свои моменты. В таких нервных матчах много моментов не бывает, и класс сборной проявился именно в реализации, в конвертации полумоментов в голы.

Также немного смазало картинку, и я об этом предупреждал, опасность финских стандартов. Когда пропустили мяч после углового удара, была недоработка двух центральных защитников Забарного и Кривцова. Именно с их зоны "расстреляли" Пятова, он парировал удар, но все-таки хозяева добили. Правда, очень понравилась реакция на пропущенный гол, ребятам не пришлось долго приходить в себя, забили второй и в дальнейшем держали под контролем игру.

Во втором тайме было много борьбы в центральной части поля, и нам было важно выиграть этот участок, погасить атаки финнов. Полагаю это удалось. Также четко сыграли в обороне, дисциплинированно и компактно, даже трудно вспомнить, действительных голевых моментов у наших ворот. Единственный момент, который случился после стандарта на 65-й минуте, наш вратарь парировал опасный удар со штрафного, но на наше счастье Араюури затем пробил мимо.

Последние минуты мы уступили инициативу, играли в контрактах, хорошо доходили до ворот соперника, и если бы были качественные последние передачи, то могли бы увеличить преимущество в голах и спокойно доигрывать поединок. А так получилась очень напряженная и нервная концовка, как мы и предполагали, трудного противостояния двух равных команд.

Сборная Финляндии еще раз доказала, что мы встречались с хорошим крепким европейским соперником. Хозяева предприняли попытку вырвать ничью, в компенсированное время устроили штурм с навалом, но наша сборная разумно сбила это, хорошо взяли мяч под контроль и довела матч до победы. Тем не менее, сборная Украины провела очень хороший матч, заслуженно победила, и теперь с отличным настроением будет готовиться к еще одному тяжелому поединку - против Боснии и Герцеговины.

Характер, агрессия и неимоверное желание победить - три ключевых фактора, которые позволили достичь нужного результата в игре со сборной Финляндии", - резюмировал Юрий Вирт.

Напомним, матч против Боснии и Герцеговины состоится во вторник, 12 октября. Начало игры в 21:45.