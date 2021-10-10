Болельщики признали Ярмоленко лучшим игроком матча против Финляндии

Болельщики сделали свой выбор в голосовании за награду "Льва матча" в поединке Финляндия - Украина, который проходил в Хельсинки. Им стал вингер Андрей Ярмоленко, который за 85 минут на поле записал в свой актив один гол.

За него проголосовали 60% респондентов. На втором месте с показателем 12% расположился Роман Яремчук.

Это второй лучший показатель по количеству процентов за всю историю награду. Наивысшее достижение было у Георгия Бущана, который в матче против Нидерландов на Евро-2020 набрал 83%.

Для Ярмоленко это уже третья награда "Льва матча". Предыдущие две он получил по итогам поединков против Северной Ирландии и Северной Македонии.