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Болельщики признали Ярмоленко лучшим игроком матча против Финляндии

Национальная сборная Украины
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Болельщики признали Ярмоленко лучшим игроком матча против Финляндии

УАФ/Автор невідомий

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Болельщики сделали свой выбор в голосовании за награду "Льва матча" в поединке Финляндия - Украина, который проходил в Хельсинки. Им стал вингер Андрей Ярмоленко, который за 85 минут на поле записал в свой актив один гол.

За него проголосовали 60% респондентов. На втором месте с показателем 12% расположился Роман Яремчук.

Это второй лучший показатель по количеству процентов за всю историю награду. Наивысшее достижение было у Георгия Бущана, который в матче против Нидерландов на Евро-2020 набрал 83%.

Для Ярмоленко это уже третья награда "Льва матча". Предыдущие две он получил по итогам поединков против Северной Ирландии и Северной Македонии.

Читайте такжеInStat: Ярмоленко – лучший игрок матча с Финляндией, Яремчук и Степаненко в тройке
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В статье: Андрей Ярмоленко Финляндия
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Источник:
УАФ

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