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Пукки: Украинцы были лучше и заслуженно победили
Форвард огорчен поражением
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки дал комментарий о поражении от команды Украины (1:2):
"Тяжело продвигали мяч, так как соперник грамотно защищался. Мы пытались выманить соперника на свою половину поля, иногда это удавалось, но свои моменты мы не использовали. Пытались прибавить во втором тайме, но сыграли хуже, чем до перерыва. Украинцы были лучше и заслуженно победили.
Здорово, что впервые за время карантина собралось столько зрителей, вот только жаль, что не получилось порадовать их хорошим результатом. Попробуем сделать это в следующих матчах", – сказал Пукки.
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