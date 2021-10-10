Не надо оваций. Акценты зрителя на игре Украины с Финляндией

Нет, по-человечески я вас очень даже понимаю. После этих пяти ничьих (между прочим, две из них с Францией – не забыли?) и всей безнадеги еврокубков для нас это был приличный глоток воздуха. И все же не стоит преувеличивать его значения. Кроме арифметики и психологии – без победы над Боснией он станет последним вздохом.

Тут с Петраковым невозможно не согласиться. Как, впрочем, и со Степаненко, когда он говорит о том, что Финляндия – команда нашего уровня. Дело не в виртуальных цифрах стоимости игроков – в качестве самой игры. Такова реальность, нравится нам это или нет. И то, что мы живем в этой стране, увы, не делает ее сборную менее посредственной.

Тот, кто яростно «заминусует» автора, отняв у него лишние звездочки (кстати, коньяк – вообще не мой напиток), наверное, большой патриот своей страны. Но при чем здесь игра в футбол? У нас был шанс выйти в люди, и даже начало что-то получаться, но теперь мы от этого энергично открещиваемся, привычно молясь на ущербный прагматизм.

Сама игра в Хельсинки имела все шансы стать зрелищем, кабы не второй тайм, когда все сдулось и застопорилось. Ей-богу, для рядового зрителя все равно, почему это произошло. То ли устали, то ли чрезмерно осторожничали, то ли и то, и другое. Это жаль, потому что первый тайм был настолько неожиданно хорош, что даже вселил ложные надежды.

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Согласен: подсознательно боялись упустить еще одну победу, да и о синдроме второго матча забывать не след. Что еще – энергозатратный футбол имени Петракова сказался? Тоже аргумент. Так или иначе, на выходе мы получили действо средней руки. Ведь после перерыва, кроме полумомента Довбика – Корниенко под занавесочку, было что?

Правильно: только уникальный, но убийственный момент у финнов на 76-й минуте. Когда после очередного сэйва Пятова обязан был забивать Араюури, но простил нас грешных. По сути, мы были на волосок от шестой ничьи (если не хуже). И безразмерный чан с помоями вашей критики уже был занесен над командой в наклонном положении.

И да, это было чистое везение. Пусть мы и не заслуживали худшего результата. По общему соотношению опасных моментов, на мой взгляд, Украина наиграла на эти совершенно конкретные 2:1. Но есть и другие цифры. Если учитывать только реально голевые возможности, не поверите, но мы в них уступим хозяевам поля.

Потому что, стопроцентно реализовав обе своих (еще четырежды можно говорить лишь о полумоментах), мы позволили сопернику, помимо гола, еще потенциально летальный удар Лода на 3-й минуте, когда Пятов спас впервые, и уже упомянутый выше штрафной с добиванием Араюури. И этот счет не в нашу пользу.

Поэтому, окажись финны поудачливее хотя бы в одном из этих эпизодов, тональность нашего восприятия матча была бы диаметрально противоположной. Несмотря на все восторги до перерыва. Еще раз, на всякий случай: мы и начать-то могли с 0:1.

Однако несомненной правдой и очевидной заслугой Петракова является то, что на эту игру Украина вышла с особым настроением. Она вышла побеждать. Лично для меня олицетворением этого желания стал Ярмоленко. Называйте его хоть львом, хоть тигром, хоть слоном – но это был настоящий лидер и душа команды. Без него не выиграли бы.

Если же говорить о тех, кто принял участие в большем количестве ключевых эпизодов матча, то первым назвал бы нашего вратаря. Три сэйва Пятова, включая тот, после которого мы все-таки пропустили, скажут за себя.

Столько же раз я отметил со знаком плюс действия Яремчука и Цыганкова. Но только в первом тайме, и не всегда они приводили к желанному результату.

Приятно удивил испанский арбитр. Могу ошибаться, но его фамилия могла бы звучать в переводе, как «Яблочный», или что-то в этом роде. Не скажу, что отсудил прямо в яблочко, но ничего не испортил, а местами даже показалось, что благоволил к команде гостей.

Словом, выиграли – и замечательно. Как мы часто любим говорить, вчера важнее всего был результат. И ничто и никто (включая автора этих слов) не омрачит вашей радости от этой победы. Только не нужно ее переоценивать. Во-первых, она отнюдь не была убедительной, как бы нам этого ни хотелось.

А во-вторых, один случай – случай. Второй и третий будут с Боснией. Чтобы продолжить борьбу за выход на ЧМ, нам нужно выиграть один из этих поединков и не проиграть в другом. Подчеркну: все равно, в каком именно порядке. Так что прибережем овации напоследок. А вчера были лишь три очка, которые позволили расправить плечи.

Не нужно было быть великим провидцем, чтобы сразу после жеребьевки предсказать конкуренцию за второе место в группе между Украиной и Боснией. Вот это уже однозначно соперник нашего калибра (причем, явно не из удобных). Так оно и случилось. И теперь очная двухраундовая дуэль определит, кто из них достойнее.

Фото - УЕФА

Что же касается личности тренера, то я обещал высказать свое мнение о нем после того как его миссия будет окончена. К слову, конечно же, плохо для него (да и для сборной), что он всего лишь исполняет обязанности. Некомфортно чувствовать себя временщиком даже в главной команде страны.

С другой стороны, по определению, сейчас он не может ухудшить ее положение. Лишь улучшить или оставить прежним. То есть, и спрос с него не может быть по полной программе. Несмотря на все то давление и критику, которые обрушились на Петракова. Но в любом случае, он их ощущает и не в состоянии от них отрешиться.

Могу лишь сказать, что чисто ассоциативно и только внешне – поведением, эмоциями и поступками – нынешний наставник нашей сборной смутно напомнил мне Никиту Хрущева. Был такой политический деятель более полувека назад. Кстати, имевший прямое отношение к Украине.

Так вот, когда он ушел из жизни, памятник на его могиле был сделан из белых и черных камней. Что для многих символизировало равновесие добрых и злых дел. Вот сейчас я уже никого ни с кем не сравниваю. Просто вспомнилось – память так устроена…