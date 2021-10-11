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"Сказал Петракову: "Василич, проиграем мы – получите по полной". Пятов - о невызове Малиновского
Голкипер "сине-желтых" высказался о невключении Руслана Малиновского в состав команды
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о ситуации с невызовом в национальную команду полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.
"Эту историю уже раз пять заканчивали и начинали. Мне уже неудобно. Уже давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования и его взгляды.
Я с ним разговаривал на эту тему. Я ему сказал: "Василич, вы главный тренер – вы решаете. Вы так решили, у вас свое виденье. Все, вы будете отвечать. Проиграем мы – получите по полной. Выиграем – будете на коне, закроете всем рты". Вот и все, это самый главный ответ.
Правильно или неправильно, решает главный тренер. Наше мнение, дружим или не дружим – это уже второстепенно. Есть вызов, попал в список или не попал, а дальше отвечает главный тренер, думаю, это самое правильное", – сказал Пятов.
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