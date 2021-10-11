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"Сказал Петракову: "Василич, проиграем мы – получите по полной". Пятов - о невызове Малиновского

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Голкипер "сине-желтых" высказался о невключении Руслана Малиновского в состав команды

"Сказал Петракову: "Василич, проиграем мы – получите по полной". Пятов - о невызове Малиновского

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о ситуации с невызовом в национальную команду полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

"Эту историю уже раз пять заканчивали и начинали. Мне уже неудобно. Уже давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования и его взгляды.

Я с ним разговаривал на эту тему. Я ему сказал: "Василич, вы главный тренер – вы решаете. Вы так решили, у вас свое виденье. Все, вы будете отвечать. Проиграем мы – получите по полной. Выиграем – будете на коне, закроете всем рты". Вот и все, это самый главный ответ.

Правильно или неправильно, решает главный тренер. Наше мнение, дружим или не дружим – это уже второстепенно. Есть вызов, попал в список или не попал, а дальше отвечает главный тренер, думаю, это самое правильное", – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Украина Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (8)
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shurik47 (Київ)
11.10.2021 в 09:44
Как вы заипали уже со своим малоросиком Малиновским. Месяц уже др@чите на игрока ротации Аталанты, последний раз показавшего себя в сборной Украины более года назад. Кончить бедненькие не можете.
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.10.2021 в 09:07
Волосатик
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0
0
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zloyded (Киев)
11.10.2021 в 08:54
С финнами - на коне Псмотрим как с конем будет после матчей с Боснией...
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+4
-2
Lithium (Киев)
11.10.2021 в 08:51
Если бы тебе было действительно неудобно, то ты бы молчал и не подымал этот калл наружу, сколько можно? Но нет, неудобно, но нюхайте господа, вкушайте!
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
11.10.2021 в 09:27
Человек ответил на вопрос, имеет такое воспитание. Не ,37 слов.
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+1
0
Lithium (Киев)
11.10.2021 в 09:40
И я о том же - человек-гвно.
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.10.2021 в 08:48
А маніпуляція заголовком - краса !
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
11.10.2021 в 09:45
по заголовку вообще кажется, что он взял за грудки Петракова и дал ему хороших пилюлей
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0
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