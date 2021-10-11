Сборная Украины провела тренировку на самой старой арене Львова

Сборная Украины по футболу после победы над Финляндией сразу же вылетела во Львов, куда прибыла около двух ночи.

Утром, 10 октября, несмотря на позднее прибытие, игроки имели завтрак по желанию, а вместе сошлись уже на теоретическое занятие, которое предшествовало обеда. После приема еды у ребят было еще время продолжить отдых и подготовку к тренировке, которое прошло на поле комплексно-спортивной базы "Скиф".

Этот стадион – самый старый среди современных арен Львова. Построенный еще в далеком 1897 года, "Скиф" (в те времена – стадион польского гимнастического общества "Сокол") был одним из лучших спортивных объектов не только Запада Украины, но и целой Австро-Венгрии. Свой современный вид стадион приобрел после реконструкции, проведенной перед Евро-2012.

Газон на "Скифе" – в хорошем состоянии, поэтому сборники в удовольствие провели тренировку. Как и всегда, на следующий день после игры, команда разделилась на две группы. Игроки, которые вышли с первых минут, выполнили восстановительные упражнения и осуществили пробежку вокруг поля. После этого стартовые 11 игроков отправилась на восстановительные процедуры. Тем временем остальная часть коллектива провела интенсивную тренировку в формате двусторонней игры. Вчерашние резервисты играли с огромным желанием и стремлением доказать тренерскому штабу обоснованность своих претензий на место в стартовом составе. После вечернего занятия сборная Украины вернулась в отель Nobilis, который стал третьим резиденцию сине-желтых во время октябрьского сбора.

Времени между двумя поединками мало: уже сегодня, 11 октября у главной команды страны – предигровой день. В обед и. о. главного тренера и игрок национальной сборной встретится с представителями средств массовой информации в музейно-культурном комплексе "Львіварня" (начало пресс-конференции – в 12:00). А в 18:00 на "Арене Львов" начнется официальная тренировка сине-желтых, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Начало в -21:45.