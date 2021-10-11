Яремчук: Петраков - игрок матча с Финляндией

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

– Кто игрок матча? Яремчук?

– Петраков.

– Важная победа, приятно?

– Конечно. Соболь так выкладывался, что аж приводящую дернул. Восстановим его, пообщаемся.

– Едем в твой родной город – это преподносит?

– Да, конечно, ну а как? – сказал Яремчук в комментарии YouTube-каналу "vZbirna".