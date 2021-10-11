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Яремчук: Петраков - игрок матча с Финляндией
Форвард "сине-желтых" - о победе над финнами в отборе ЧМ-22
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в отборе ЧМ-2022.
– Кто игрок матча? Яремчук?
– Петраков.
– Важная победа, приятно?
– Конечно. Соболь так выкладывался, что аж приводящую дернул. Восстановим его, пообщаемся.
– Едем в твой родной город – это преподносит?
– Да, конечно, ну а как? – сказал Яремчук в комментарии YouTube-каналу "vZbirna".
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Источник:vZbirna
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