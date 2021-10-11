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Яремчук: Петраков - игрок матча с Финляндией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард "сине-желтых" - о победе над финнами в отборе ЧМ-22

Яремчук: Петраков - игрок матча с Финляндией

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

– Кто игрок матча? Яремчук?

– Петраков.

– Важная победа, приятно?

– Конечно. Соболь так выкладывался, что аж приводящую дернул. Восстановим его, пообщаемся.

– Едем в твой родной город – это преподносит?

– Да, конечно, ну а как? – сказал Яремчук в комментарии YouTube-каналу "vZbirna".

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В статье: Украина Финляндия Роман Яремчук Александр Петраков
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (10)
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.10.2021 в 13:05
сколько в каментах лижущих толкователей яремчуковых слов) игроки за тренера, тренер за игроков, все норм
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
11.10.2021 в 11:53
А прогіб зайвий!!! Невже так "варіант Маліновського" подіяв
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0
-2
avatar
Динамист (Киев)
11.10.2021 в 11:16
Да о чем там говорить,Педракову орден за храбрость,герой нации, финляндию еле перебегали.Мне одному кажется,что перебор с деферамбами?
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 12:28
А що таке "дЕфЕрамби"?
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+2
0
avatar
KovaLL (Киев)
11.10.2021 в 11:06
Сам про себе Петраков не скаже такого, а Роман зробив приємне тренеру. Може подобрішає)
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+1
0
жажа_the_best (Харьков)
11.10.2021 в 10:53
а на якій хвилині Петраков вийшов на поле .. я щось пропустив?
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0
-3
Spivakj (Кривой Рог)
11.10.2021 в 10:49
Классно лизнул )!
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0
-3
xapyga (Запорожье)
11.10.2021 в 10:28
а Рафаилов говорит что Шевченко....
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+1
0
truf (Odessa)
11.10.2021 в 10:34
собака лает, а караван идёт (с)
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
11.10.2021 в 13:05
Он просто еще не в курсе, что тренер уже другой, вот и говорит, что попало
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+1
0


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