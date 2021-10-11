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Национальная сборная Украины

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Малиновский: Всегда готов вернуться в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Украинец высказался о возможном возвращении в национальную команду

Малиновский: Всегда готов вернуться в сборную Украины

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский высказался о своем невызове в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

"С этого сделали большее, чем было на самом деле. В прошлом месяце у меня были разногласия во взглядах с тренером: когда игрокам "Шахтеру" и "Динамо" разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро.

Я всегда готов вернуться в сборную: не знаю, произойдет ли это – решит тренер", – сказал Малиновский в интервью L’Eco di Bergamo.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
L’Eco di Bergamo

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Комментарии (18)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 12:40
на игру с босняками нужен игрок с ударом с дальней дистанции!
Ответить
+1
-2
truf (Odessa)
11.10.2021 в 12:46
Пятов?
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 12:57
роберто карлос!
+1
-3
Cerega15 (Kherson)
11.10.2021 в 13:03
Петраков!
+1
-3
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 13:08
Алієв. Карлоса не встигли натуралізувати)))
+2
0
Kapitan007 ( Одеса)
11.10.2021 в 12:39
Как надоела уже эта тема! Ну, хватит её уже мусолить! Всё образуется - и Малина ещё за СБУ не раз сыграет, и Петраков по-своему правым окажется! Не давите на тренера - он со сборной без году неделя!
Ответить
+6
0
Лекарь (село Дарница)
11.10.2021 в 12:30
Малина должен понять одно: если тебя вызвали в сборную, то это не гарантирует тебе выход на поле, де еще и в стартовом составе. Главный тренер, вот кто несет всю ответственность. Поэтому его решения не должны обсуждаться.
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+6
0
СашаXM (Хмельницкий)
11.10.2021 в 12:27
молчал думал финов не пройдут без него и готовил другой текст? а оказалось, что без Зины и Малины центр даже поживее смотрелся, быстрее двигались не перетягивали. Вот и Малина сразу другой текст выкатил ))
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+5
-1
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 13:07
Про це ж я написав нижче, але замінусували)))
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.10.2021 в 12:06
Обыграл Петраков финов и все тут в экстазе.это же не топ сборная как и Босния которую Украина пройдет 100%
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+2
-8
oda1979 (Запорожье)
11.10.2021 в 12:23
Лишнехромосомный, иди радуйся феноменальной победе рашки без ударов по воротам над мега сборной из словакии:)))
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+6
-2
avatar
2.dc (Николаев)
11.10.2021 в 11:57
Только впредь не надо дурачком кидаться - глядишь, и Дед не будет вами, балбесами великовозрастными, раскидываться. А возьмет ли назад- 100-пудово возьмет, легко отпустил, легко и назад примет, Дед он в душе добрый и отходчивый. Будем считать, что свое "последнее китайское предупреждение" ты уже отработал …))) (хорошо бы Петраков первый позвонил - и корона с головы не спадет, и ситуацию в патовую не гоже переводить - раз уж так дело обернулось)
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+4
-2
Prach13 (Дрогобич)
11.10.2021 в 11:54
Чекаю Млиновського у збірній!сварки нам непотрібні!а бідолагам хейтерам бажаю що б ваш бруд весь вернувся до вас.
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+4
-2
oda1979 (Запорожье)
11.10.2021 в 11:24
ЧТД. Сидело и ожидало, что дед стратит. А оно вот что получилось. Если СБУ и боснийцев дрюкнет, то будет Малина деду в ноги падать и на ЧМ просится..
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+6
-6
can (Торонто, Львов)
11.10.2021 в 11:48
Реально считаешь, что игрок достаточно высокого европейского уровня (может и был спад в игре, может где-то сорвался, ничего конкретного мы не знаем) должен кому-то в ноги падать? Если дед не дурак сам позовет, а он позовет. Хватит уже детских обидок с одной и другой стороны. Профессионализм с обоих сторон должен возобладать.
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+5
-2
oda1979 (Запорожье)
11.10.2021 в 12:16
Не должен, но будет. Участие в играх за сборную добавляет к ценнику футболера. Ну и престиж само-собой. Пока ситуация в пользу деда.
+6
0
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 11:17
Як тільки у збірної справи пішли трохи на лад, так одразу назад захотілося. А дзуськи. З наступного відбірного циклу, якщо заслужить.
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+2
-7
avatar
KovaLL (Киев)
11.10.2021 в 11:04
Все буде добре. На ЧС точно поїдеш).
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+2
-1


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