Малиновский: Всегда готов вернуться в сборную Украины

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский высказался о своем невызове в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

"С этого сделали большее, чем было на самом деле. В прошлом месяце у меня были разногласия во взглядах с тренером: когда игрокам "Шахтеру" и "Динамо" разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро.

Я всегда готов вернуться в сборную: не знаю, произойдет ли это – решит тренер", – сказал Малиновский в интервью L’Eco di Bergamo.