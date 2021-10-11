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Малиновский: Всегда готов вернуться в сборную Украины
Украинец высказался о возможном возвращении в национальную команду
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский высказался о своем невызове в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
"С этого сделали большее, чем было на самом деле. В прошлом месяце у меня были разногласия во взглядах с тренером: когда игрокам "Шахтеру" и "Динамо" разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро.
Я всегда готов вернуться в сборную: не знаю, произойдет ли это – решит тренер", – сказал Малиновский в интервью L’Eco di Bergamo.
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