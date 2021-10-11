Украина - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2022

В этой квалификационной группе Украине осталось провести два поединка – оба против Боснии и Герцеговины. Своеобразный плей-офф за право сыграть в дополнительном раунде квалификации. Чтобы сохранять шансы на итоговый успех, Украине нельзя проигрывать.

Ответственность матча крайне высока, поэтому и место проведения избрано под ситуацию – Львов. Здесь украинская сборная еще никогда не проигрывала. Есть надежда, что дата 12-го октября 2021-го года не станет исключением. Именно тогда состоится матч, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Прямая онлайн видеотрансляция состоится сразу на двух телеканалах – "Футбол 1" и "Украина". Первый работает по подписке, второй можно найти у бесплатных провайдеров цифрового телевидения. Отдельная информация для тех, кто пользуется исключительно Интернетом: ищите матч на OTT-сервисах MEGOGO, Oll.tv, sweet.tv, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TB и прочее.