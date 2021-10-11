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Пятов: Хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому

Национальная сборная Украины
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Матч против финнов стал 100-м для голкипера в составе "сине-желтых"

Пятов: Хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому

instagram.com/piat30

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов оценил свои действия в победном матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии (2:1), а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка национальной команды против Боснии и Герцеговины.

Игра против Финляндии стала для Пятова сотой в составе "сине-желтых".

"Я не сказал бы, что доволен собой. Было пару моментов, где я неправильно сыграл. Это футбол, я не видел еще людей, которые не делают ошибок. Пару раз я оказывался в полупозиции. Я ждал отскока, было поле мокрое, но мяч не скользил ко мне. Это могло превратиться в ошибки. Для меня была важна победа. Я понимал, что мне выпал шанс. Я хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому. Я отдавался полностью, понимал, что шансы хорошие у нас и все зависит только от нас. Поэтому переживал за результат. Жена полностью меня поддерживает, она рада, любит, когда я играю.

Мой дебют в сборной был в матче с Узбекистаном. Шевченко, вчера после игры, поздравил меня с сотым матчем. Сегодня на теоретическом занятии, мы уже посмотрели игру сборной Боснии, нюансы атаки, обороны, переходов. Это совсем другая команда, по сравнению с Финляндией. Хотя тактически, расстановкой – они похожи. Качество футболистов Боснии выше. Там люди играют в АПЛ, Серии А. Есть нападающий – Джеко, против "Интера" которого мы тоже играем. Серьезная сборная, мы понимаем, что нам предстоит, мы готовимся. Будем искать свои ключи к тому, чтобы победить. Во Львове особая атмосфера. Особая история: сборная и Львов, поэтому я всех приглашаю. Мы Вас очень любим и ценим. Без Вас мы не сможем победить", — сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
11.10.2021 в 12:36
СтоПятов.
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