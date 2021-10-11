Пятов: Хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов оценил свои действия в победном матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии (2:1), а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка национальной команды против Боснии и Герцеговины.

Игра против Финляндии стала для Пятова сотой в составе "сине-желтых".