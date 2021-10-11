Павелко: Неспроста пресс-конференция Петракова была в сокращенном варианте

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

"Петраков – искренний и настоящий, в жизни и с людьми. Мне очень понравилась его реакция, комментарий на пресс-конференции – "Счастье любит тишину".

Оказывается, неспроста была его предыдущая пресс-конференция в сокращенном варианте. Может быть, это тоже хорошо. Соперник знал, мол, Ярмоленко ничего не умеет правой ногой. Отпустили Андрея, а он их удивил своей игрой. Молодец.

Я сказал, что на день рождения мне нужен только один подарок – поездка в Катар. Больше ничего не надо", – сказал Павелко в эфире программы "Великий футбол".