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Павелко: Неспроста пресс-конференция Петракова была в сокращенном варианте

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Президент УАФ прокомментировал победу сборной Украины над финнами

Павелко: Неспроста пресс-конференция Петракова была в сокращенном варианте

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

"Петраков – искренний и настоящий, в жизни и с людьми. Мне очень понравилась его реакция, комментарий на пресс-конференции – "Счастье любит тишину".

Оказывается, неспроста была его предыдущая пресс-конференция в сокращенном варианте. Может быть, это тоже хорошо. Соперник знал, мол, Ярмоленко ничего не умеет правой ногой. Отпустили Андрея, а он их удивил своей игрой. Молодец.

Я сказал, что на день рождения мне нужен только один подарок – поездка в Катар. Больше ничего не надо", – сказал Павелко в эфире программы "Великий футбол".

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В статье: Украина Андрей Павелко Александр Петраков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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Berlin (сумы)
11.10.2021 в 13:07
Павелко- уйди в отставку!!!
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Caballero (DC)
11.10.2021 в 12:04
Без Павелки ніяк. Вилізає як глист з одного місця.
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+3
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
11.10.2021 в 12:03
Сделай футболу Украины подарок, Павелка - уйди в отставку вместе со своими прихвостнями...(((
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+4
0


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