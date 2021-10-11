Яремчук: Если забьет Ярмоленко или кто-то другой и мы победим - это будет хорошо

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной.

- Какие у вас ощущения накануне матча во Львове?

- Я очень счастлив приехать во Львов, долго не был здесь. Свой лучший матч за сборную я провел здесь, забил свой дебютный мяч. Ко мне было много просьб о билетах, ажиотаж ощущается. Мы осознаем большую ответственность перед болельщиками.

- Львов - ваш родной город. Какая атмосфера сейчас в команде?

- Атмосфера очень хорошая. Мы взяли три важных очка в Финляндии, с хорошим настроением приехали во Львов. Но в то же время мы очень серьезно настроены, сосредоточены на теории, то, что говорит тренерский штаб. Нам надо выходить на поле и выполнять все это.

- В голосовании за "Льва матча" по итогам игры в Финляндии вы были вторым. Есть желание завтра в родном городе получить эту награду?

- Самое главное завтра - это три очка, которые мы должны заработать. Если забьет Ярмоленко или кто-то другой и мы победим - это будет хорошо.

- Александр Петраков известен как сильный мотиватор. Какую вы можете вспомнить памятную речь от Александра Васильевича?

- Пусть это остается в раздевалке, я считаю, это не надо выносить на публику. Да, Александр Петраков - большой мотиватор, я давно работаю с ним, хорошо его знаю. Мы его очень уважаем.

- Когда вы забивали гол сборной Финляндии, Цыганков пробивал или отдавал пас?

- Думаю, он пробивал, но нападающий должен быть готовым к такому отскоку. Впрочем, в целом комбинация получилась неплохой, а гол был очень важным", - сказал Яремчук.