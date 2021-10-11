Денисов: Петракову вспомнили бы все, если бы он проиграл Финляндии

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов поделился своими впечатлениями о победе сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 в матче против Финляндии (2:1).

"Поздравляю всех с победой сборной Украины. Мы все этого ждали. Если вспоминать первую игру в Киеве, которая состоялась в марте, когда Шевченко и его помощники решили сыграть против финнов в три защитника, тогда для нас все завершилось не так удачно. Вчера тоже было три защитника, тоже была тяжелая игра, но все-таки победили и добыли первые три очка.

Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией. Если б проиграл – вспомнили бы все. Сейчас победил – все аплодируют и хвалят. Этот матч начинался очень непросто. По воротам мы били не меньше чем финны, но показатель XG у финнов выше. Финны очень активно шли в прессинг, они не делали этого в предыдущих матчах. Они хотели сыграть первым номером и проиграли.

Сборная Украины очень хорошо пользовалась потерями мяча сборной Финляндии, особенно в первом тайме. Андрей Ярмоленко удивляет нас в 2021-ом году. Если вспомнить Евро, где он тянул сборную Украины, и вот сейчас этот гол. Опасность у ворот сборной Украины возникала после стандартов, — сказал Денисов.