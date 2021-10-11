Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денисов: Петракову вспомнили бы все, если бы он проиграл Финляндии
Ведущий ТК Футбол прокомментировал победу "сине-желтых" в отборе ЧМ-22
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов поделился своими впечатлениями о победе сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 в матче против Финляндии (2:1).
"Поздравляю всех с победой сборной Украины. Мы все этого ждали. Если вспоминать первую игру в Киеве, которая состоялась в марте, когда Шевченко и его помощники решили сыграть против финнов в три защитника, тогда для нас все завершилось не так удачно. Вчера тоже было три защитника, тоже была тяжелая игра, но все-таки победили и добыли первые три очка.
Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией. Если б проиграл – вспомнили бы все. Сейчас победил – все аплодируют и хвалят. Этот матч начинался очень непросто. По воротам мы били не меньше чем финны, но показатель XG у финнов выше. Финны очень активно шли в прессинг, они не делали этого в предыдущих матчах. Они хотели сыграть первым номером и проиграли.
Сборная Украины очень хорошо пользовалась потерями мяча сборной Финляндии, особенно в первом тайме. Андрей Ярмоленко удивляет нас в 2021-ом году. Если вспомнить Евро, где он тянул сборную Украины, и вот сейчас этот гол. Опасность у ворот сборной Украины возникала после стандартов, — сказал Денисов.
Популярное сейчас
- Малиновский: Всегда готов вернуться в сборную Украины
- Суарес и Кавани бессильны против Месси. Обзор матчей отбора к ЧМ в Южной Америке
- Оярсабаль – о голе Мбаппе: Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд
- Финляндия - Украина 1:2. Обиды Петракова - злость команды. Хорошо, что так
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
Новости по теме
- 17:13 Зарубежные Финляндия потеряла четырех игроков перед Украиной. Одному из них запретили летать
- 07:02 Украинские Потери сборной, пресс-конференция Петракова, Раньери в АПЛ. Главные новости за 4 октября
- 22:58 Украинские Поздравили Шапаренко и приступили к работе - Фоторепортаж из лагеря сборной Украины