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Денисов: Петракову вспомнили бы все, если бы он проиграл Финляндии

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Ведущий ТК Футбол прокомментировал победу "сине-желтых" в отборе ЧМ-22

Денисов: Петракову вспомнили бы все, если бы он проиграл Финляндии

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов поделился своими впечатлениями о победе сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 в матче против Финляндии (2:1).

"Поздравляю всех с победой сборной Украины. Мы все этого ждали. Если вспоминать первую игру в Киеве, которая состоялась в марте, когда Шевченко и его помощники решили сыграть против финнов в три защитника, тогда для нас все завершилось не так удачно. Вчера тоже было три защитника, тоже была тяжелая игра, но все-таки победили и добыли первые три очка.

Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией. Если б проиграл – вспомнили бы все. Сейчас победил – все аплодируют и хвалят. Этот матч начинался очень непросто. По воротам мы били не меньше чем финны, но показатель XG у финнов выше. Финны очень активно шли в прессинг, они не делали этого в предыдущих матчах. Они хотели сыграть первым номером и проиграли.

Сборная Украины очень хорошо пользовалась потерями мяча сборной Финляндии, особенно в первом тайме. Андрей Ярмоленко удивляет нас в 2021-ом году. Если вспомнить Евро, где он тянул сборную Украины, и вот сейчас этот гол. Опасность у ворот сборной Украины возникала после стандартов, — сказал Денисов.

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В статье: Украина Финляндия Александр Денисов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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KovaLL (Киев)
11.10.2021 в 15:49
Якби він програв - тоді було б всерівно. Я думаю він переживає більше про результат, ніж про те що про нього скажуть.
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+1
0
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2.dc (Николаев)
11.10.2021 в 15:42
Не торопись, Денисов. Когда-нибудь и Петраков проиграет … и тут начнется …))) Каким-то непостижымым образом сей почтенный муж сумел завести себе массу доброжелателей … впрочем, у нас это запросто)
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+1
0
Болельщик39 (Харьков)
11.10.2021 в 15:06
"Петракову вспомнили бы все, если бы он проиграл Финляндии". Уже около 40-ка миллионов украинцев успели написать эту фразу в сети, и тут пришла очередь Денисова.
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+3
0
Orest_ua (Kyiv)
11.10.2021 в 14:50
Мнение напомаженного скунса, конечно, всем интересно
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