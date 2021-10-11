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Малиновский – в топ-10 самых успешных дриблеров европейского отбора ЧМ-2022
При этом Руслан не был вызван на октябрьские матчи "сине-желтых"
Getty Images / Global Images Ukraine
Статический портал WhoScored составил список лучших футболистов по количеству успешных обводок в квалификации ЧМ-2022. При составлении рейтинга учитывались игроки с минимум 10 попытками обводок.
В списке этих футболистов нашлось место и для украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Процент успешного дриблинга 28-летнего украинца составил 81,3 - это шестой результат.
Руслан Малиновский сыграл в отборе три полных поединка еще приАндрее Шевченко. После прихода Александра Петракова футболист выходил на замены, а потом и вовсе не был вызван на октябрьские матчи "сине-желтых".
???? Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (>10 attempts)— WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021
???????? Tsimikas - 91.2
???????? De Jong - 89.5
???????? Churlinov - 87.5
???????????????????????????? Mount - 84.6
???????????????????????????? Grealish - 81.8
???????? Malinovskiy - 81.3
???????? Golovin - 80
???????? Odegaard - 78.9
???????????????????????????? Foden - 76.9
???????? Kovacic - 75
Напомним, ранее Руслан высказался о своем невызове в национальную команду.
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