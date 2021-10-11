Малиновский – в топ-10 самых успешных дриблеров европейского отбора ЧМ-2022

Статический портал WhoScored составил список лучших футболистов по количеству успешных обводок в квалификации ЧМ-2022. При составлении рейтинга учитывались игроки с минимум 10 попытками обводок.

В списке этих футболистов нашлось место и для украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Процент успешного дриблинга 28-летнего украинца составил 81,3 - это шестой результат.

Руслан Малиновский сыграл в отборе три полных поединка еще приАндрее Шевченко. После прихода Александра Петракова футболист выходил на замены, а потом и вовсе не был вызван на октябрьские матчи "сине-желтых".

???? Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (>10 attempts)



???????? Tsimikas - 91.2

???????? De Jong - 89.5

???????? Churlinov - 87.5

???????????????????????????? Mount - 84.6

???????????????????????????? Grealish - 81.8

???????? Malinovskiy - 81.3

???????? Golovin - 80

???????? Odegaard - 78.9

???????????????????????????? Foden - 76.9

???????? Kovacic - 75 — WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021

Напомним, ранее Руслан высказался о своем невызове в национальную команду.