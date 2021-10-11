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Малиновский – в топ-10 самых успешных дриблеров европейского отбора ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

При этом Руслан не был вызван на октябрьские матчи "сине-желтых"

Малиновский – в топ-10 самых успешных дриблеров европейского отбора ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Статический портал WhoScored составил список лучших футболистов по количеству успешных обводок в квалификации ЧМ-2022. При составлении рейтинга учитывались игроки с минимум 10 попытками обводок.

В списке этих футболистов нашлось место и для украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Процент успешного дриблинга 28-летнего украинца составил 81,3 - это шестой результат.

Руслан Малиновский сыграл в отборе три полных поединка еще приАндрее Шевченко. После прихода Александра Петракова футболист выходил на замены, а потом и вовсе не был вызван на октябрьские матчи "сине-желтых".

Напомним, ранее Руслан высказался о своем невызове в национальную команду.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (3)
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Maryan (Lviv)
11.10.2021 в 15:18
Без сумнівів, Малиновський чудовий футболіст і він потрібен збірній, дуже шкода, що в нього непорозуміння з тренером збірної
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+3
-1
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 15:06
А скільки відсотків з тих вдалих дріблів дали результат для команди?
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+2
-3
ДобрийВечір (Трип’ять)
11.10.2021 в 15:20
Замість пасувати вперед -трьох обвести і з почуттям виконаного обовязку віддати на Степаненка? Також варіант.
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+3
-2


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