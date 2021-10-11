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Сабо: Финнам забито два мяча, а могли забить еще два

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Йожеф Йожефович - о матче Финляндия - Украина

Сабо: Финнам забито два мяча, а могли забить еще два

Новина українською

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал победу Украины над Финляндией (2:1) в отборе на ЧМ-2022.

"Много раз видел игру сборной Финляндии, но впервые видел, что они изберут такую тактику - прессинг на половине поля противника. Но это не прессинг был, а полупрессинг.

Тем не менее наша защита разбиралась очень легко и тем самым финны создали много пространства в средней части поля. Наши футболисты имели преимущество. Забито два мяча, а могли забить еще два.

Я знал, что будет тяжело, но не так легко, как это давалось сейчас. В поражении Финляндии виноват тренерский состав. У них абсолютно ничего не получалось, а это дало нашим футболистам свободу действия с мячом", - сказал Сабо.

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В статье: Украина Финляндия Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Gerd Muller (Житомир)
11.10.2021 в 17:00
"В поражении Финляндии виноват тренерский состав. У них абсолютно ничего не получалось." Жесть.
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