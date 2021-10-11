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Сабо: Финнам забито два мяча, а могли забить еще два
Йожеф Йожефович - о матче Финляндия - Украина
Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал победу
"Много раз видел игру сборной Финляндии, но впервые видел, что они изберут такую тактику - прессинг на половине поля противника. Но это не прессинг был, а полупрессинг.
Тем не менее наша защита разбиралась очень легко и тем самым финны создали много пространства в средней части поля. Наши футболисты имели преимущество. Забито два мяча, а могли забить еще два.
Я знал, что будет тяжело, но не так легко, как это давалось сейчас. В поражении Финляндии виноват тренерский состав. У них абсолютно ничего не получалось, а это дало нашим футболистам свободу действия с мячом", - сказал Сабо.
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