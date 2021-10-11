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Левченко - о матче с Финляндией: Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова,  не испортили кашу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Первая победа сборной Украины в нынешнем отборочном цикле

Левченко - о матче с Финляндией: Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова,  не испортили кашу

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал прокомментировал победу сине-желтых над Финляндией (2:1) в отборе на ЧМ-2022.

"Мы были фаворитами этого матча. Первый тайм был абсолютно за нами, мы очень здорово играли. При счете 2:1 было приятно видеть, как ребята вертикально играли, как прессинговали, опорная зона полностью была за нами. Поэтому хочется сделать комплимент за то, что они удержали этот матч.

В первом тайме наша команда играла очень хорошо, особенно по подборам и по игре в опорной зоне. Нужно было раскачивать финскую сборную влево и вправо, но финны начали совершенно в другом ключе. Мы не ожидали, что они понесутся вперед, это было сюрпризом для нас. Хочется похвалить ребят за самоотдачу, за вертикальное движение вперед и проникающие передачи, за взаимодействие между Яремчуком и Ярмоленко, мне они сегодня очень понравились. Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова, не испортили кашу. Команда показала и доказала, что это действительно команда, это сборная Украины. Мне очень понравилось, как они играли, особенно в первом тайме", — сказал Левченко.

Напомним, что свой следующий матч квалификации ЧМ-2022 сборная Украины проведет 12 октября против Боснии и Герцеговины.

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В статье: Украина Финляндия Евгений Левченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (19)
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Morphyk7 (Черновцы)
11.10.2021 в 18:07
Тут что половина баранов сидит? Где увидели асист от циганкова? Ничего что он пробивал по воротам и на столько криво, что получилось случайно в ногу яремчуку?
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+1
-4
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 18:16
А яка різниця? М'яч дійшов до Яремчука? Дійшов. А далі все - нікому непотрібна фігня.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
11.10.2021 в 17:30
"Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова, не испортили кашу"- А он не мог испортить согласно своему статусу.
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+3
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.10.2021 в 17:13
Ржавое днище! Позор!
Ответить
+3
-4
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 18:15
Хіба можна так про шохтьор?
Ответить
+1
-1
Гаринча (Киев)
11.10.2021 в 17:13
Любимая тема Малина уже позади?) Клоун из мира гламура)
Ответить
+4
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
11.10.2021 в 17:11
Цыганков - распиаренная посредственность. Но он же еврей... А потому Цыганков замечательный и талантливый игрок, по другому быть и не может, когда дело касается сынов израилевых. Ну, а Довбык сами понимаете кто...
Ответить
+3
-9
Гаринча (Киев)
11.10.2021 в 17:14
Выдыхай...
Ответить
+3
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.10.2021 в 17:08
Циганков - автор гольової передачі, Циганков разом із Шапаренком розганяли атаки збірної, Циганков виконав багато перехватів. Левченко - провокатор і ахметівський заробітчанин.
Ответить
+6
-9
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.10.2021 в 17:28
100 відсотків!
Ответить
+5
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
11.10.2021 в 17:06
Цікаво, а чим Циганков віддавши асист під переможний гол, зіпсував гру? Так Ярмоленко та Яремчук зіграли набагато яскравіше, проте навіщо когось з гравців принижувати? Насправді не у всіх все виходило і в атаці декілька гарних моментів проср...ли і в захисті не все зробили на вищому рівні... Кривцова та Соболя із основи whoscored оцінив ще гірше, а Матвієнко у голі у власні ворота взагалі прийняв участь... Тому не потрібно вішати ярлики.
Ответить
+7
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
11.10.2021 в 17:09
Если быть откровенным то что голевой пасс это неудавшийся удар, а в целом он матч провалил, но тому есть объяснение играл не на родном фланге.
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+7
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.10.2021 в 17:17
Ви не повторюйте сліпо мантри вслід за провокативними "висновками" Сеймонів та Левченків, а думайте власною головою та дивіться власними очима, ось це гідна поведінка для людини, що відбулась як вільна і неупереджена людина.
+5
-3
Gerd Muller (Житомир)
11.10.2021 в 17:50
Зате у Матвієнка, якщо бути відвертим, вдався удар, а в цілому матч не провалив. Аби щось п..здіти!.
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.10.2021 в 16:59
Днище полное!
Ответить
+2
-7
Gerd Muller (Житомир)
11.10.2021 в 16:57
Гравець був так собі, а експерт ще гірший.
Ответить
+6
-6
avatar
Dany_Red (Харьков)
11.10.2021 в 17:01
Адекватно... Ти десь бачив циганкова в цій грі?
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+7
-8
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 18:14
Як би там не було, а Яремчук м'яч отримав саме від Циганкова, і неважливо, чи він бив, чи віддавав передачу. Саме його дії стали гольовою передачею. І ще одне: Віктор діяв не своїй позиції, лівий фланг для нього чужий.
+2
0
kre4et (Киев)
11.10.2021 в 18:26
Витя играл на неродной для себя позиции и сделал результат! А если по полезным действиям:15 минута - Шапаленко пасует на Цыганкова, тот врывается в штрафную и отдает на Яремчука. Роман к сожалению в ворота не попал; 34 минута - Тымчик с правого фланга простреливает в штрафную, где благодаря Цыганкову, Яремчук забывает победный гол; 38 минута - Шапаленко пасует на Цыганкова, тот врывается в штрафную и опасно бьёт по воротам, к сожалению защитники заблокировали удар То есть, Цыганков отдал результативную передачу и поучаствовал еще в 2 опаснейших атаках, а это большая половина созданных нашей сборной моментов! А какой матч смотрел ты?
+2
0


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