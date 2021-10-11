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Левченко - о матче с Финляндией: Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова, не испортили кашу
Первая победа сборной Украины в нынешнем отборочном цикле
фото - Олександр Приходько
Бывший игрок
"Мы были фаворитами этого матча. Первый тайм был абсолютно за нами, мы очень здорово играли. При счете 2:1 было приятно видеть, как ребята вертикально играли, как прессинговали, опорная зона полностью была за нами. Поэтому хочется сделать комплимент за то, что они удержали этот матч.
В первом тайме наша команда играла очень хорошо, особенно по подборам и по игре в опорной зоне. Нужно было раскачивать финскую сборную влево и вправо, но финны начали совершенно в другом ключе. Мы не ожидали, что они понесутся вперед, это было сюрпризом для нас. Хочется похвалить ребят за самоотдачу, за вертикальное движение вперед и проникающие передачи, за взаимодействие между Яремчуком и Ярмоленко, мне они сегодня очень понравились. Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова, не испортили кашу. Команда показала и доказала, что это действительно команда, это сборная Украины. Мне очень понравилось, как они играли, особенно в первом тайме", — сказал Левченко.
Напомним, что свой следующий матч квалификации ЧМ-2022 сборная Украины проведет 12 октября против Боснии и Герцеговины.
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