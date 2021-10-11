  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Забарный: Свое нужно забирать и не отдавать никому
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный: Свое нужно забирать и не отдавать никому

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У сборной Украины осталось два матча с Боснией и герцеговиной

Забарный: Свое нужно забирать и не отдавать никому

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от поединка отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

"Босния и Герцеговина — очень хорошая команда. Они тоже победили (Казахстан со счетом 2:0). Будем давать им бой. Так легко и так просто мы свои очки не отдадим. Свое нужно забирать. И не отдавать никому", – сказал Забарный.

Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Босния и Герцеговина Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vZbirna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...