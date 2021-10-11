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Забарный: Свое нужно забирать и не отдавать никому
У сборной Украины осталось два матча с Боснией и герцеговиной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник
"Босния и Герцеговина — очень хорошая команда. Они тоже победили (Казахстан со счетом 2:0). Будем давать им бой. Так легко и так просто мы свои очки не отдадим. Свое нужно забирать. И не отдавать никому", – сказал Забарный.
Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в в 21:45.
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