Забарный: Свое нужно забирать и не отдавать никому

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от поединка отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

"Босния и Герцеговина — очень хорошая команда. Они тоже победили (Казахстан со счетом 2:0). Будем давать им бой. Так легко и так просто мы свои очки не отдадим. Свое нужно забирать. И не отдавать никому", – сказал Забарный.

Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в в 21:45.