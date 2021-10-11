Тренер Боснии Петев: Мы не высчитываем шансы, будем играть на победу

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Украиной .

"Мы располагаем большим количеством игроков, чем это было в Казахстане, что дает нам большой выбор вариантов состава. Важно, чтобы завтра мы продемонстрировали хорошую командную игру, и тогда, я надеюсь, мы возьмем три очка.

Что касается нашей игры, то нет предела совершенству. Я доволен, потому что сейчас у нас в команде царит слаженность и взаимодействие. Конечно, случаются ошибки, над которыми мы работаем. Однако главное, что мы движемся вперед и от матча к матчу показываем все более качественный футбол.

Мы не высчитываем различные варианты в турнирной таблице. Мы сосредоточены на завтрашнем поединке и сделаем все возможное, чтобы победить", - сказал Петев.