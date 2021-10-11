Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Боснии Петев: Мы не высчитываем шансы, будем играть на победу
Боснийцы настроены серьезно
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с
"Мы располагаем большим количеством игроков, чем это было в Казахстане, что дает нам большой выбор вариантов состава. Важно, чтобы завтра мы продемонстрировали хорошую командную игру, и тогда, я надеюсь, мы возьмем три очка.
Что касается нашей игры, то нет предела совершенству. Я доволен, потому что сейчас у нас в команде царит слаженность и взаимодействие. Конечно, случаются ошибки, над которыми мы работаем. Однако главное, что мы движемся вперед и от матча к матчу показываем все более качественный футбол.
Мы не высчитываем различные варианты в турнирной таблице. Мы сосредоточены на завтрашнем поединке и сделаем все возможное, чтобы победить", - сказал Петев.
Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45.
Популярное сейчас
- Суд отказался отпускать Бенжамена Менди под залог
- "Отец меня бы никогда не понял". Вернидуб рассказал, почему отказался возглавить российский клуб
- Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО
- Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Новости по теме
- 09:14 Зарубежные Опасные драконы с нестареющим Джеко. Босния и Герцеговина - будущий соперник Украины
- 08:54 Украинские Босния и Герцеговина потеряла еще двоих футболистов перед матчем с Украиной
- 19:05 Украинские Тренер Боснии и Герцеговины: Было бы здорово набрать шесть очков с Казахстаном и Украиной