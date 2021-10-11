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Харатин разгромил Фоззи в FIFA 22. Один из голов забил Малиновский

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И это на презентации еще не было Зинченко

Харатин разгромил Фоззи в FIFA 22. Один из голов забил Малиновский

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В понедельник, 11 октября, во Львове состоялся выставочный матч звезд в FIFA 22.

Событие оказалась приуроченной к появлению сборной Украины в новой версии игры известного футбольного симулятора от компании EA Sports.

В мероприятии приняли участие первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Анатолий Демьяненко, первый вице-президент Украинской ассоциации электронного футболу Денис Давыдов, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, игроки национальной команды Роман Яремчук и Игорь Харатин, а также лидер группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.

С удовольствием в электронный футбол играют и реальные футболисты, которые рассказали о своем опыте в FIFA.

"Это действительно классная игра - ты отвлекаешься от проблем, создаешь команду мечты, пробуешь выиграть Лигу чемпионов, играешь онлайн против других людей, продаешь себя в "Реал" (смеется). Многие дети живут этой игрой, ожидают выхода каждого нового сезона. Лично мне эта игра "заходит"! Буду рад, если болельщики будут играть за нашу сборную в FIFA и получать от этого удовольствие", - признался нападающий сине-желтых Роман Яремчук.

"Очень круто, что теперь в FIFA наша сборная. В свободной время можно сесть и немного поиграть в любимую игру. Это новый опыт, новая информация о команде и игроках. До этого я немного играл в FIFA 21 теперь попробую FIFA 22", - добавил полузащитник главной команды страны Игорь Харатин.

Именно Игорь Харатин и Александр "Фоззи" Сидоренко и сошлись между собой в товарищеском киберфутбольном матче в FIFA 22. Поединок состоял из двух таймов по пять минут, оба участника играли Украинская сборными (Харатин - за синих, а Сидоренко - по желтых), выбрав индивидуальные составы и тактические схемы.

Выставочная игра, за ходом которой с удовольствием наблюдали Анатолий Демьяненко, Александр Петраков и Роман Яремчук, завершилась уверенной победой футболиста сине-желтых.

Сборная Украины Игоря Харатина забила украинской команде Александра "Фоззи" Сидоренко четыре безответных гола - дублем отметился Николай Шапаренко, а еще по одному мячу провели Руслан Малиновский и Виктор Цыганков.

Харатин разгромил Фоззи в FIFA 22. Один из голов забил Малиновский - изображение 1Харатин разгромил Фоззи в FIFA 22. Один из голов забил Малиновский - изображение 2Харатин разгромил Фоззи в FIFA 22. Один из голов забил Малиновский - изображение 3
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В статье: Украина Игорь Харатин FIFA 22
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
11.10.2021 в 22:11
не хватает новости , во вселеной барби кен будет похож на малиновского .Редакторы когда вас уже попустит .
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Цап-царап (Харків)
11.10.2021 в 22:00
Похоже - сайт уже не поднимется со дна...
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