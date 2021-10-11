Тренер Боснии: В сборной Украины я бы выделил Малиновского, Ярмоленко и Яремчука

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка с Украиной в отборе ЧМ-2022.

– Постараемся завтра показать игру, которая позволит нам победить или, по крайней мере, добиться ничьей.

– Заметили ли вы какие-то изменения в игре сборной Украины при Александре Петракове по сравнению с работой Андрея Шевченко?

– С моей стороны будет некорректно сравнивать двух тренеров. Андрей Шевченко проделал невероятную работу, создал крепкую команду, вывел ее на Евро-2020. Это не случайность.

Петраков тренировал юношескую сборную, став с этой командой чемпионом мира.

– Львов - фартовый город для сборной Украины, тут она еще ни разу не проигрывала. Как планируете завтра изменить эту статистику?

– Я знаю про ваш счастливый стадион. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, на ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона.

– Сборной Боснии нужно три победы в трех следующих матчах. Сможете ли в этих условиях играть завтра без давления?

– Давление и адреналин в футболе есть всегда. Надо выйти и сыграть как можно лучше. Необходимо быть максимально сконцентрированными и настроенными на победу. Другие матчи мне пока неинтересны, думаю лишь о завтра.

– Кого бы вы могли выделить в составе сборной Украины?

– Малиновского (его не вызвали в сборную – прим.), Ярмоленко и Яремчука.