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Тренер Боснии: В сборной Украины я бы выделил Малиновского, Ярмоленко и Яремчука
Предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка с
– Постараемся завтра показать игру, которая позволит нам победить или, по крайней мере, добиться ничьей.
– Заметили ли вы какие-то изменения в игре сборной Украины при Александре Петракове по сравнению с работой Андрея Шевченко?
– С моей стороны будет некорректно сравнивать двух тренеров. Андрей Шевченко проделал невероятную работу, создал крепкую команду, вывел ее на Евро-2020. Это не случайность.
Петраков тренировал юношескую сборную, став с этой командой чемпионом мира.
– Львов - фартовый город для сборной Украины, тут она еще ни разу не проигрывала. Как планируете завтра изменить эту статистику?
– Я знаю про ваш счастливый стадион. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, на ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона.
– Сборной Боснии нужно три победы в трех следующих матчах. Сможете ли в этих условиях играть завтра без давления?
– Давление и адреналин в футболе есть всегда. Надо выйти и сыграть как можно лучше. Необходимо быть максимально сконцентрированными и настроенными на победу. Другие матчи мне пока неинтересны, думаю лишь о завтра.
– Кого бы вы могли выделить в составе сборной Украины?
– Малиновского (его не вызвали в сборную – прим.), Ярмоленко и Яремчука.
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