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Джеко: Для меня было неожиданностью, что Шевченко больше не тренер сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Такому развитию событий удивляются даже боснийцы

Джеко: Для меня было неожиданностью, что Шевченко больше не тренер сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины.

"После Казахстана матч с Украиной будет одним из важнейших, так как у нас осталось три ключевых игры с нашими прямыми конкурентами в борьбе за второе место в группе.

Ожидания перед игрой с Украиной? Я настроен забить гол, но лучшим будет результат 2:0 в нашу пользу.

Кумир детства Андрей Шевченко? Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не является главным тренером сборной Украины. Я не знаю по каким это причинам — конфликт с федерацией или что-то, но я знаю, что есть новый тренер, который показал хороший результат с Финляндией.

Мы сразу видели, что Украина в этой группе среди фаворитов. Среди игроков, я бы не стал выделять кого-то отдельно — все они выступают в хороших клубах и имеют сильные индивидуальные качества. Украина — это крепкая команда.

Лучшим козырем нашей команды является коллективная игра. В матче с Казахстаном у нас не было несколько наших основных игроков, но мы показали качественную игру и коллективными усилиями добыли три очка. Надеюсь так будет и в матче с Украиной", — сказал Джеко.

Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в в 21:45.

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В статье: Эдин Джеко Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
football.ua

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