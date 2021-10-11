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Кварцяный: У сборной Украины много хаоса - то много впереди, то все сзади, то в середине что-то непонятное
Виталий Владимирович умеет интересно развернуть тему
Известный украинский специалист Виталий Кварцяный проанализировал последние матчи
- В матче с Финляндией (2:1) вас больше порадовала игра или результат?
- Порадовала победа. Что касается игры, то она, уверен, будет улучшаться. Победа над финнами, я бы так сказал, была почти ожидаемой. Ответственность за результат сказывалась. Поэтому не было интенсивного матча, было много остановок, нарушений, толчков - как со стороны финнов, так и наших футболистов. Из-за задержек перебивался ритм игры, лишь в концовке начали играть "атака на атаку". Этот отрезок матча был хороший.
- И при Шевченко, и при Петракове в последнее время позитивный результат сборной Украины дается с натугой либо не дается вовсе. В чем видите причину?
- Срабатывает, наверное, футбольная закономерность. Если ты осторожничаешь и играешь на сохранение результата, то это нередко бывает чревато. Как это было, к примеру, в матче с Казахстаном, когда при счете 2:1 вместо того, чтобы стремиться к 3:1 или даже 5:1, наша сборная не спешила в атаку, а подсознательно думала о результате. Вот и пропустила в самой концовке матча мяч. Помимо концентрации, о которой вам скажет любой, это еще и боязнь потерять победу. В этом также кроется причина неудач.
У нашей сборной много хаоса: то много впереди и мало сзади, то все сзади, то в середине что-то непонятное. В общем, позволяли сопернику играть в "барселонский" стиль – в короткий и средний пас. А у тех же финнов просматривается больше лыжный и конькобежный координационный стиль, чем футбольный.
Проигрывая, они ходят по полю и улыбаются. Словно играют в мини-футбол на все поле. И хотя горячие финские парни во втором тайме немного побежали, все равно это самая слабая скандинавская футбольная страна.
- Если сравнить нашу сборную с соперниками по группе – в чью пользу оно будет?
- Я смотрел игру Казахстана с Боснией, и на мой взгляд, наша сборная сильнее этих команд. Как и сильнее финнов. А если брать с точки зрения индивидуальностей, то как я уже сказал выше, не хватало Малиновского.
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