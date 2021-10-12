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Снова без Пихаленка. Петраков определился с заявкой на матч с Боснией

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Матч сборных состоится уже сегодня, 12 октября

Снова без Пихаленка. Петраков определился с заявкой на матч с Боснией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 12 октября, сборная Украины проведет матч против сборной Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Чемпионат Мира-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков определился с футболистами, которые вошли в заявку команды на поединок против боснийцев.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов,8. Виктор Корниенко, 13. Илья Забарный, 16. Артем Шабанов, 18. Александр Тымчик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Сергей Булеца

Форварды: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан

С тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку снова не попал Александр Пихаленок.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkov)
12.10.2021 в 12:00
Дивно, а де ж в заявці Роман Безус, якого "експерти" сайту вчора поставили в напад замість Романа Яремчука?
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2021 в 11:59
Без Нахальонка нам ніяк не можна грати, це ж зірка єврофутболу...
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2021 в 10:59
Мировую
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0
-4
Alex.696 (Немирів)
12.10.2021 в 12:06
Ольгінський троль. Вже зажила розірвана дупа після перемоги збірної України?
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0
0


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