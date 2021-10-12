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Снова без Пихаленка. Петраков определился с заявкой на матч с Боснией
Матч сборных состоится уже сегодня, 12 октября
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 12 октября, сборная Украины проведет матч против сборной Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Чемпионат Мира-2022.
Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков определился с футболистами, которые вошли в заявку команды на поединок против боснийцев.
Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов,8. Виктор Корниенко, 13. Илья Забарный, 16. Артем Шабанов, 18. Александр Тымчик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Сергей Булеца
Форварды: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан
С тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку снова не попал Александр Пихаленок.
Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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