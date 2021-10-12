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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против боснийцев

Национальная сборная Украины
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Поединок пройдет сегодня, 12 октября во Львове

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против боснийцев

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 12 октября состоится поединок отбора ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины будет принимать команду Боснии и Герцеговины.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Боснийцы сыграют в белом.

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Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против боснийцев - изображение 1
Фото: УАФ
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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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