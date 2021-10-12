Национальная сборная Украины
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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против боснийцев
Поединок пройдет сегодня, 12 октября во Львове
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 12 октября состоится поединок отбора ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины будет принимать команду Боснии и Герцеговины.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Боснийцы сыграют в белом.
Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
Фото: УАФ
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Источник:УАФ
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