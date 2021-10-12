Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против боснийцев

Сегодня, 12 октября состоится поединок отбора ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины будет принимать команду Боснии и Герцеговины.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Боснийцы сыграют в белом.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

Фото: УАФ